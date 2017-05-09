Фитиль войны и кнопка мира находятся в Москве - Порошенко

Президент Украины подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование в Донбассе, а Россия не делает шаг навстречу.
"Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве. Они, и фитиль и кнопка в руках человека, который имеет имперские амбиции, который пленен допотопными представлениями о геополитике, пропитанному пренебрежением к международному праву", - заявил Порошенко, подчеркнув при этом, что "российская гибридная армия" еще ни разу не придержалась условий прекращения огня на Донбассе, пишет "Интерфакс-Украина".
"Завтрашние (9 мая – ред.) парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, будут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", - сказал президент Украины.
Порошенко отметил, что условием для выполнения Минских договоренностей является соблюдение условий прекращения огня, при этом важно не допустить триумфа агрессора, и понимание этого, понемногу приходит и к другим странам.
Акт о капитуляции вооруженных сил нацистской Германии был подписан еще 7 мая в Реймсе (Франция), но ратифицирован только 8 мая в Берлине. По этом случаю во многих городах Европы и США были проведены массовые празднования.