Фитиль войны и кнопка мира находятся в Москве - Порошенко

Президент Украины подчеркнул, что Украина выступает за мирное урегулирование в Донбассе, а Россия не делает шаг навстречу.

Порошенко рассказал об условиях для мирного урегулирования в Донбассе president.gov.ua

Украина является сторонником мирного урегулирования конфликта в Донбассе, однако это стремление наталкивается на отсутствие каких-либо шагов на встречу со стороны России, заявил президент Украины Петр Порошенко во время акции "Первая минута мира" в Национальном музее истории Украины в Киеве 8 мая вечером.

"Как фитиль войны, так и кнопка мира находятся в Москве. Они, и фитиль и кнопка в руках человека, который имеет имперские амбиции, который пленен допотопными представлениями о геополитике, пропитанному пренебрежением к международному праву", - заявил Порошенко, подчеркнув при этом, что "российская гибридная армия" еще ни разу не придержалась условий прекращения огня на Донбассе, пишет "Интерфакс-Украина".

"Завтрашние (9 мая – ред.) парады в Донецке и Луганске, хоть и будут иметь опереточный и пародийный характер, будут еще одним наглядным доказательством российского военного присутствия", - сказал президент Украины.

Порошенко отметил, что условием для выполнения Минских договоренностей является соблюдение условий прекращения огня, при этом важно не допустить триумфа агрессора, и понимание этого, понемногу приходит и к другим странам.

8 мая в Украине отмечали День памяти и примирения. Праздник отмечался в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года.