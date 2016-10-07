Евросоюз может внести семерых "депутатов РФ от Крыма" в санкционный список

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Брюссель готов рассмотреть расширение списка российских лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС.

ЕС готов рассмотреть санкции против "избранных" в Крыму депутатов Госдумы Единая Россия

В Европейском Союзе готовы рассмотреть вопрос введения персональных санкций против "депутатов" Госдумы РФ, которые были попали туда в результате незаконно проведенных Россией "выборов" в анексированном Крыму.

Соответствующие двусторонние консультации Украина-ЕС прошли в Брюсселе в пятницу, 7 октября.

"Они готовы рассмотреть дополнения к персональному перечню тех, кто был избран в Госдуму, потому что эти люди, кроме того, что были "избраны", (они также) непосредственно принимали участие в создании ситуации в Крыму. Санкции, которые запретят им путешествия в ЕС, будут адекватной реакцией, чтобы исключить возможность каких-либо официальных визитов этих людей как представителей РФ на любом уровне", - сообщил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, которого цитирует УНИАН.

В свою очередь первый заместитель главы Мининформполитики Эмине Джапарова уточнила, что речь идет о семи "депутатах", против двух из которых - Михаила Шереметы и Натальи Поклонской - санкции уже применены.

"Наш главный акцент был в том, что РФ будет пытаться их использовать в качестве агентов влияния. Мы понимаем, что они будут их возить в различные международные институты, на конференции для того, чтобы они были неким "голосом Крыма" и чтобы показать свою "картинку" Крыма. Потому мы просим учесть, что, с нашей точки зрения, эти люди также должны попасть в список лиц, которым будет запрещен въезд в страны ЕС", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, что ЕС не признал российские "выборы" в Крыму. Ранее стало известно о том, что депутаты Европарламента направили в адрес главы европейской дипломатиии Федерики Могерини письмо с требованием применить санкции в отношении незаконно избранных в Крыму депутатов российской Госдумы.

Тем временем издание Financial Times отмечало, что население оккупированного Крыма встретило выборы в Госдуму РФ с апатией, а неявка стала распространенным явлением.