Европейские переговоры по отмене виз для Украины завершатся до конца года – Порошенко

Президент Украины в который раз пообещал украинским гражданам прогресс по вопросу безвиза с ЕС.

Порошенко рассказал, как продвигаются переговоры по безвизу для Украины Сайт президента Украины

Переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца года, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"На сегодняшний день продолжаются межинституционные переговоры между Европарламентом и Европейским советом. Я рад услышать сегодня и от президента Юнкера, и от президента Туска, что этот процесс завершится до конца нынешнего года. Разногласия остались исключительно стилистические", – заявил он по итогам переговоров с лидерами ЕС в Брюсселе 24 ноября.

По словам Порошенко, он остается оптимистом, и ожидает разрешения проблемных вопросов до насотупления нового года.

Напомним, перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Сегодня в Брюсселе прошел саммит Украина-ЕС. Информационное агентство Reuters писало, что лидеры ЕС немного похвалят Порошенко и призовут оживить реформы.

Европейцев беспокоит уровень коррупции и слишком медленные темпы, с которыми Киев борется против нее. Также острым вопросом в отношениях между ЕС и Украиной была отмена европейских краткосрочных виз для украинцев. Однако Евросоюз также затягивает с этим из-за колебания Германии и Франции, в которых растут антииммиграционные настроения перед выборами.