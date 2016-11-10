Европарламент рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины в ближайшее время – Мингарелли

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Парубий призвал евродепутатов проявить политическую волю.

Киев надеется, что ЕС предоставит Украине безвизовый режим до согласования механизма его приостановки Rashevskiy / Depositphotos

Депутаты Европарламента готовы рассмотреть вопрос предоставления Украинес ЕС на ближайшей неделе, заявил глав представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли.

"Депутаты вполне готовы поддержать эти решения и мобилизованы в полной мере. В течение ближайшей недели дадим ответ на эти вопросы. Уверен, что Саммит 23 ноября даст соответствующий толчок",– отметил дипломат во время встречи с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, руководителем группы поддержки Украины в Европейской Комиссии Петером Вагнером и экспертом Европейской Комиссии Грегором Вирантом в четверг, 10 ноября.

Парубий, в свою очередь, указал на важность прнятия решения о безвизовом режиме, особенно накануне годовщины начала Революции Достоинства, и призвал евродепутатов проявить политическую волю.

"Учитывая технические сложности, связанные с продвижением решения, не связанного с Украиной, надеемся на политическую волю и решение этого вопроса на ближайшей неделе, во время заседания Европарламента", – цитирует спикера пресс-служба Верховной Рады.

Парубий также поблагодарил Евросоюз за решение о продлении санкций против Российской Федерации.

Ранее еврокомиссар Йоханнес Хан пообещал президенту Украины Петру Порошенко скорый прогресс по безвизовому режиму.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.