Европарламент отменил официальный визит своих депутатов в АТО из-за проблем с безопасностью

ЕС не может требовать от Украины выборов в ОРДЛО, если боится пускать туда своих депутатов, заявила первый вице-спикер Рады.

В ЕС парламентариям порекомендовали не ехать в Донбасс Flickr/European Parliament

Руководство Европарламента приняло решение ограничить официальный визит европейских депутатов в Украину только Киевом, отменив ранее намеченный визит парламентариев в Донбасс из-за ситуации с безопасностью, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, визит готовился еще с мая, а его официальная программа была заранее утверждена с Секретариатом Европарламента.

"И вот, за два дня до начала ПКА укркаинская сторона получила официальное письмо, что президент Европарламента и все главы политгрупп и фракций (так называемая конференция руководителей Европарламента во главе с президентом ЕП) обсуждала грядущий визит делегации своих депутатов в Украину и приняла решение ограничить официальную программу только Киевом, из-за ситуации с безопасностью", – написала она в Facebook.

По решению конференции, ЕП запретил ехать на Восток Украины своим сотрудникам, а депутатам - рекомендовал ограничить визит только Киевом.

По мнению Геращенко, данная ситуация наглядно указывает на то, что проведение выборов в ОРДЛО в данный момент невозможно, а те европейские политики, которые настаивают на их проведении, применяют к Украине двойные стандарты.

"У нас есть большие вопросы к нашим европейским коллегам, а как же вы настаиваете на проведении выборов на территориях, где вашим сотрудникам опасно пребывать даже час?... Очевидно, что это – двойные стандарты, и мы будем говорить это на каждой международной встрече", – подчеркнула вице-спикер.

При этом, она подтвердила, что в ОРДЛО по своей инициативе с ней все же поедут три евродепутата: Ребекка Хармс, Михаель Бони и Яромир Стетини.

Напомним, в четверг, 15 сентября, министры иностранных дел Германии и Франции Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро вместе с главой МИД Украины Павлом Климкиным посетили Славянск и Краматорск Донецкой области. Выступая на брифинге в Киеве 14 сентября, Штайнмайер сообщил о полученном им от Кремля обещании о прекращении огня боевиками ОРДЛО с полуночи 15 сентября.

Ранее украинская сторона СЦКК заявила о грубом нарушении боевиками режима прекращения огня.