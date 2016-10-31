Европарламент не будет рассматривать вопрос безвизового режима для Украины в ноябре

Обсуждение механизма приостановки безвизового режима также не включили в повестку дня ближайшей сессии Европейского Парламента.

Вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европарламента 21-24 ноября Rashevskiy / Depositphotos безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского Парламента, которая пройдет 21-24 ноября.

Об этом свидетельствует проект повестки дня, опубликованный на официальной сайте Европарламента в понедельник, 31 октября.

Вопросы визовой либерализации для Грузии, а также о механизме приостановления безвизового режима также отсутствуют в документе.

Как известно, задержка с утверждением этого механизма является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии.

Ранее сообщалось, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.