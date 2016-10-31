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Европарламент не будет рассматривать вопрос безвизового режима для Украины в ноябре

31 октября в 13:07

Обсуждение механизма приостановки безвизового режима также не включили в повестку дня ближайшей сессии Европейского Парламента.

безвизовый режим
Вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европарламента 21-24 ноября
Rashevskiy / Depositphotos
Вопрос предоставления Украине безвизового режима не включен в повестку дня сессии Европейского Парламента, которая пройдет 21-24 ноября.

Об этом свидетельствует проект повестки дня, опубликованный на официальной сайте Европарламента в понедельник, 31 октября.

Вопросы визовой либерализации для Грузии, а также о механизме приостановления безвизового режима также отсутствуют в документе.

Как известно, задержка с утверждением этого механизма является главным препятствием для отмены виз для Украины и Грузии.

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Ранее сообщалось, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине  безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

По материалам: ZN.UA , Европейская правда ,
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Тэги Украина безвизовый Европарламент
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3 комментария
  • gennadiy kondratenko Сегодня, 14:15 Обоср....ь как всегда! Скоро ПРЕЗИДЕНТ будет вести передачу "Казки з татом" бедным не останется.Слава Европе. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Александр Тарасенко Сегодня, 13:38 Майданутые до вас еще не дошло, что вас кинули еще 2013 году. Пока вы бомбите и гибнете на Донбассе в это время ваша правящая элита грабит народ.
    Сергей Шкуропатенко Сегодня, 14:33
    Нас всех еще кинули в 1991-м году, если до кого не дошло. Холодная война была проиграна, сдав страну под гнет банковской и кредитной системы запада, привязка к доллару. И до сих пор грабят народ, а бабло в оффшоры. Хоть майданутые, хоть кремлеботы, все работают на воров. Просто против Путина еще восстания не было. Он поступит с протестующим населением так же.
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