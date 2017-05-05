Еврокомиссия призвала отменить е-декларирование для общественных организаций в Украине

Брюссель неоднократно поднимал этот вопрос во время диалога с официальным Киевом.
Брюссель неоднократно поднимал этот вопрос во время диалога с украинским политическим руководством. Еврокомиссия призвала немедленно пересмотреть эту законодательную норму, передает Deutsche Welle.
"От любого мероприятия, который станет помехой существенной роли гражданского общества, следует воздержаться", – подчеркнули в Еврокомиссии, отметив первостепенное значение в неправительственных организаций борьбе с коррупцией в Украине. Е-декларирование для них в Брюсселе назвали "шагом назад".
Напомним, 23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от необходимости подавать е-декларации. Однако во время рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.
В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.
Подробнее о проблеме несоответствия принятых в Украине законов конституционным гарантиям прав и свобод граждан читайте в статье Александра Банчука "Свобода, которую мы теряем" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) ,