Еврокомиссия поддерживает введение безвизового режима с Украиной - МИД

Климкин и Тиммерманс обсудиди План действий по визовой либерализации.

Безвизовый режим с Украиной хотят ввести в ближайшее время siaivo / Depositphotos

Европейская комиссия поддерживает быстрее введения безвизового режима с Украиной.

Об этом в Брюсселе заявил первый вице-президент ЕК по вопросам лучшего управления, межинституциональным отношениям, верховенства права и Хартии фундаментальных прав Франс Тиммерманс в ходе встречи с главой МИД Павлом Климкиным.

Стороны "обсудили основные вопросы повестки дня отношений между Украиной и ЕС, в частности перспективы либерализации ЕС визового режима для граждан Украины и завершения процесса ратификации Соглашения об ассоциации", сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Климкин подчеркнул выполнение Украиной всех обязательств, предусмотренных Планом действий по визовой либерализации. Тиммерманс, в свою очередь, отметил полную поддержку Еврокомиссией скорейшего введения безвизового режима с Украиной", - сказано в сообщении.

Во время встречи также обсуждалась ситуация на востоке Украины и состояние выполнения Минских договоренностей.

"Глава МИД отметил необходимость сохранения консолидированной позиции ЕС в вопросе дальнейшего санкционного давления на РФ до момента полного восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины", - говорится в сообщении.

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Напомним, 5 октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан завявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.