Еврокомиссар рекомендовал Украине создать антикоррупционные суды

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Антикоррупционные суды должны стать завершающим элементом реформированной системы, считает еврокомиссар Йоханнес Хан.

В Еврокомиссии поддерживают идею создать в Украине специальные антикоррупционные суды

Еврокомиссар по европейской политике соседства и расширенияпризвал украинский парламент в кратчайшие сроки законодательно урегулировать вопрос об антикоррупционных судах.

"Я также считаю, что должна начаться работа по созданию антикоррупционных судов для того, чтобы завершить реформирование всей системы этого спектра. Таки образом эти суды являются недостающим звеном. Мы призываем Верховную Раду Украины как можно скорее принять необходимые законодательные акты для создания антикоррупционных судов, а также заложить необходимую конкурентную процедуру отбора судей в эту структуру", - сказал еврокомиссар в журналистам в Киеве.

Он также добавил, что европейские эксперты готовы присоединиться к необходимым законодательным подготовительным процедурам, а также к отбору судей.

В августе директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что на переходный период в Украине нужно создать специализированные антикоррупционные суды.

Сытник сообщил о сопротивлении делам, которые ведет НАБУ. "Приговоры есть только по тем делам, где фигуранты пошли на сотрудничество, а там, где ведется процессуальная борьба, мы ощущаем сопротивление судебной системы", – сказал директор НАБУ и добавил, что в таком случае НАБУ "рискует навлечь на себя критику, что закрыли сотню людей, а ни одного приговора нет".

Сытник подчеркнул, что "создание антикоррупционных судов, которые будут слушать дела о коррупции, даст возможность сдвинуть с места эти дела".