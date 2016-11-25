Еврокомиссар Хан ждет возникновения у ЕС проблем в случае отказа предоставить безвиз Украине

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ЕС отменит визы для Украины, однако сделать это до конца нынешнего года будет сложно, заявил комиссар ЕК.

Комиссар Хан снова пообещал Украине прогресс по безвизу

Непредоставление Евросоюзомспровоцирует кризис доверия к европейским интситутам, заявил комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан.

Как сообщает "Европейская правда", об этом комиссар заявил, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.

"Европа получит проблему с доверием, если мы не выполним обещание и не предоставим безвизовый режим", – заявил Хан.

По его словам, в ЕС признали, что Украина полностью выполнила все 144 условия либерализации визового режима, особо оценив успех электронного декларирования.

В то же время Хан считает, что задача по предоставлению Украине безвиза уже до конца текущего года, которую озвучил президент ЕК Жан-Клод Юнкер, является излишне амбициозной.

"Я слышал заявление Юнкера. Цель получить безвизовый режим до конца (года, - ред.) – амбициозная, если не сказать слишком амбициозная", – заключил он, добавив, что главное в данном вопросе – наличие политической воли.

Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.