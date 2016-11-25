Еврокомиссар Хан ждет возникновения у ЕС проблем в случае отказа предоставить безвиз Украине

ЕС отменит визы для Украины, однако сделать это до конца нынешнего года будет сложно, заявил комиссар ЕК.
Как сообщает "Европейская правда", об этом комиссар заявил, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.
"Европа получит проблему с доверием, если мы не выполним обещание и не предоставим безвизовый режим", – заявил Хан.
По его словам, в ЕС признали, что Украина полностью выполнила все 144 условия либерализации визового режима, особо оценив успех электронного декларирования.
В то же время Хан считает, что задача по предоставлению Украине безвиза уже до конца текущего года, которую озвучил президент ЕК Жан-Клод Юнкер, является излишне амбициозной.
"Я слышал заявление Юнкера. Цель получить безвизовый режим до конца (года, - ред.) – амбициозная, если не сказать слишком амбициозная", – заключил он, добавив, что главное в данном вопросе – наличие политической воли.
Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.
Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.Европейская правда