Евродепутат Хармс не согласна со Штайнмайером и Эро: проводить выборы в Донбассе сейчас нельзя

Нельзя проводить выборы в Донбассе в условиях, когда эта территория контролируется "зелеными человечками" и наемниками из Чечни, считает Хармс.

Пока что в Донбассе невозможно провести свободные выборы, подчеркнула Хармс Deutsche Welle

Никакие свободные выборы на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей не могут быть проведены, пока там находятся российские военные и наемники, а также пока не будет передан контроль над украинской границей Украине или международной организации вроде ООН, заявила депутат Европарламента-член парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Ребекка Хармс (Германия).

"Выборы очень важны в этом регионе. Но выборы в условиях, когда эта территория сейчас контролируется "зелеными человечками" и наемниками из Чечни, Югославии и других частей мира - такие выборы никогда не могут быть восприняты как свободные выборы, и они не будут прокладывать путь к миру ", - отметила Хармс, передает "Укринформ".

Евродепутат также прокомментировала недавние заявления глав МИД Германии и Франции о необходимости скорого проведения выборов на этих территориях.

"Если Эро и Штайнмайер очень хотят проведения вскоре выборов, то они должны принимать во внимание, что российское оружие и российские солдаты должны быть выведены из Донецкой и Луганской областей, а контроль над украинской границей должен быть снова в Украине, или, по меньшей мере, в международной организации, например, ООН ", - заявила она.

По словам евродепутата, сначала должна состояться нормализация ситуации в сфере безопасности, а уже потом можно проводить выборы.

Ее коллега, евродепутат из Польши Михал Бони также подчеркнул, что в нынешних условиях выборы на оккупированной территории невозможны.

"Для нас точно понятно, возможно, не для всех наших коллег в Европарламенте, но для нас - так: только свободные выборы могут дать мир и демократию на тех территориях, которые сейчас под оккупацией. Никакие специальные выборы и никакие выборы под давлением тех террористических организаций не могут быть проведены ", - заявил он, общаясь в здании ОГА с внутренне перемещенными лицами.

Эту же позицию разделил и еще один евродепутат Яромир Штетина из Чехии.

"Пока вы свободно не вернетесь домой, никакие выборы не будут легитимными", - заявил он, обращаясь к переселенцам.

В четверг 15 министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро посетили Краматорск и в ходе визита заявили о необходимости скорейшего проведения выборов в Донбассе, как соблюдения Украиной норм Минских соглашений.

Накануне, 19 сентября, Европарламент отменил официальный визит своих депутатов в АТО из-за проблем с безопасностью. Однако, как сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, в ОРДЛО по своей инициативе с ней все же поедут три евродепутата:Ребекка Хармс, Михаель Бони и Яромир Стетини.