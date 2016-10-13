Если Савченко была на оккупированной территории Донбасса, то нелегально — Жебривский

По словам Жебривского, Савченко пытается делать то, чего давно хотел добиться Путин.

У Жебривского нет данных, что Савченко пересекала КПВВ Администрация президента Украины/Facebook

Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что народный депутат Надежда Савченко нелегально проникла на оккупированную "ДНР" территорию.

"У нас нет официальных данных, что Савченко пересекала пункты пропуска на оккупированные территории. Поэтому, если она была там, то по другой схеме, то есть нелегально", - сказал Жебривский в интервью LB.ua.

Он также отметил, что на сегодняшний день нет сплошной границы, а есть линия разграничения и в этой зоне отслеживаются диверсионные группы .

Павел Жебривский подчеркнул, что если Савченко там была, то ей кто-то помогал проникнуть на оккупированную территорию.

По словам председателя Донецкой ВГА, в понедельник состоится совещание, где правоохранительные органы и спецслужбы обсудят проникновение Савченко на оккупированную территорию.

Жебривский подчеркнул, что за нелегальное проникновение на оккупированную территорию и общение с боевиками Савченко не грозит уголовная ответственность, а только политическая.

Председатель Донецкой ВГА отметил, что Савченко пытается делать то, чего давно хотел бы Путин.

"ДНР" - марионетки в руках Путина. Но Савченко пытается их легитимизировать и свести это все не к агрессии России против Украины, а к гражданскому конфликту. Но она не просто "Пуля", она - народный депутат Украины. В первую очередь по этому поводу должна высказаться фракция и руководитель парламента ", - добавил Жебривский.

Напомним, что сегодня, 13 октября, Надежда Савченко подтвердила, что побывала в Донбассе и провела переговоры с боевиками, но указала, что встреча произошла не на оккупированных территориях, а в "серой зоне" на линии соприкосновения.