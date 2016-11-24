ЕС выделит Украине 16 млн евро на обработку е-деклараций

На Саммите обсуждался вопрос поддержки Евросоюзом реформы госуправления в Украине.

Наименее коррумпированная страна в мире поможет НАПК оптимизировать работу с электронными декларациями Василий Артюшенко, ZN.UA

На Саммите Украина-ЕС в Брюсселе в четверг, 24 ноября, было подписано соглашение о выделении Евросоюзом 15 миллионов евро на реализацию программы

Кроме того, миллион евро на реализацию программы выделит правительство Дании.

На пресс-конференции по итогам Саммита президент Украины Петр Порошенко сообщил, что эти средства будут направлены на повышение эффективности работы Национального агентства по вопросам предовращения коррупции с электронными декларациями чиновников, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, с помощью ЕС будет запущен электронный механизм проверки имущественного состояния и доходов украинских чиновников.

Кроме того, участника Саммита обсуждали вопрос предоставления Украине 104 миллионов евро на реформу государственного управления.

В сентябре издание EUObserver со ссылкой на собственные источники в Брюсселе сообщило о подготовке программы ЕС для борьбы с коррупцией в Украине. Программа начнет работать с первого января 2017 года и продлится три года. Ее бюджет составит 16 миллионов евро. Она будет опираться на четыре основные направления: создание и развитие антикоррупционных институтов, укрепление парламентского надзора, работу с региональными органами власти и поддержку организаций гражданского общества и журналистов "на передовой борьбы с коррупцией".

Управление программой будет осуществляться из офиса представительства ЕС в Киеве. Ее будет выполнять Дания, поскольку, согласно рейтингу Transparency International, она наименее коррумпированная страна в мире. Украина же в этом рейтинге занимает 130-е место из 168 возможных.