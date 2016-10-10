ЕС воспримет ослабление системы е-декларирования в Украине как катастрофу

В ослабленном режиме система е-декларирования вряд ли будет способствовать борьбе с коррупцией, уверен посол.

Стал известен главный месседж украинской власти со стороны ЕС Сайт президента Украины

Новый глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли призвал украинские власти сохранить действующую систему электронного декларирования.

"Главный месседж со стороны ЕС: пожалуйста, не ослабляйте систему электронного декларирования. Если эта система не будет работать свободно – это будет катастрофа. Это также не будет содействовать эффективной борьбе с коррупцией", - сказал он на первой пресс-конференции в Киеве.

Мингарелли отметил, что ознакомлен с рядом опасений, высказанных представителями общественных организаций и отдельными активистами относительно е-декларирования.

"У нас был откровенный диалог с представителями украинской власти и даже с главой государства Петром Порошенко. Мы получили заверения, что нет намерений ослабить эту систему. Однако существуют опасения, что декларации будут открыты для всех, в том числе и для преступников… Поэтому сейчас украинские чиновники работают над обеспечением доступа к такой информации для правоохранителей и частичным его ограничением для всех пользователей", - подчеркнул посол.

Напомним, что система электронного декларирования заработала в Украине с 1 сентября. Все чиновники обязаны подать свои декларации до конца октября. В течение сентября появилось несколько законопроектов, которые ослабляют требования к декларациям либо предлагают засекретить часть имущества чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".