ЕС обеспокоен попытками через Раду "размыть" идею е-декларирования в Украине – Хан

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Е-декларирование является необходимым условием для получения Украиной безвизового режима с ЕС.

Система электронного декларирования доходов должна функционировать в полноценном варианте, подчеркивают в Европейском Союзе. Попытки нивелировать действенность такой антикоррупционной меры путем принятия изменений в украинское законодательство вызывают обеспокоенность, подчеркнул комиссар ЕК по европейской политике соседства и расширения Йоханнес Хан.

"Реформы должны иметь необратимый характер, поэтому мы очень приветствуем введение системы электронного декларирования доходов. Однако мы очень обеспокоены попытками, в том числе и через Верховную Раду, размыть идею, которая стоит за этой системой. Насколько нам известно, уже сформулированы некоторые законодательные изменения, которые могут серьезно помешать этим антикоррупционным мерам", - сказал Хан журналистам в Киеве в пятницу, 16 сентября.

Он также напомнил, что те задержки, которые уже произошли с запуском системы, произвели негативные впечатления. Хан подчеркнул, что функционирование данной системы на практике является необходимым условием для получения Украиной безвизового режима с ЕС.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье Юлии Самаевой "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".