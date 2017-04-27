ЕС готов помочь реформе госслужбы в Украине

Если Евросоюз увидит желание правительства реформировать систему, то помощь не будет заморожена.

Посол ЕС хочет видеть новое качество госслужащих в Украине Mission of Ukraine to the EU / Facebook

Европейский Союз готов продолжать помощь украинскому правительству в реформировании системы государственной службы, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"ЕС уже мобилизовал 90 млн евро бюджетной поддержки и 14 млн евро в рамках технической помощи относительно реформы государственного управления. Если правительство будет продолжать активно участвовать в этом процессе, и если мы увидим серьезные намерения общества, мы будем продолжать вас поддерживать и готовы делиться нашим опытом", - сказал он в ходе конференции, посвященной реформе госуправления в Киеве.

Глава представительства ЕС в Украине отметил, что в украинские министерства нужно "влить новую кровь".

"Знайте, что вы можете положиться на ЕС в наборе государственных служащих", - заявил Мингарелли.

Напомним, что 26 апреля Кабинет министров принял решение о реформировании девяти или десяти министерств.

Как писало ZN.UA, реформа системы исполнительной власти (КМУ и ЦОИВ) до сих пор находится на подготовительной стадии и без политической воли лично премьер-министра она не имеет шансов сдвинуться с мертвой точки. Подробнее о ситуации с реформами системы исполнительной власти в Украине читайте в материале Сергея Сороки "Кто тормозит реформу государственного управления в Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".