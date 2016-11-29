Эро назвал сложными переговоры глав МИД "Нормандской четверки" в Минске

Министр иностранных дел Франции призвал стороны к продолжению диалога.

Глава МИД Франции не видит альтернативы Минским договоренностям la-croix.com

Министр иностранных дел Франциисчитает, что хотя переговоры глав МИД "Нормандской четверки" были сложными, но они должны быть продолжены, так как альтернативы Минским договоренностям нет.

"Все элементы Минских соглашений должны оставаться на месте. Еще остается проделать огромный объем работы. Диалог труден, но он не прерван", – сказал Эро журналистам после встречи с министрами иностранных дел Украины, Германии и России Павлом Климкиным, Франком-Вальтером Штайнмайером и Сергеем Лавровым в Минске ввечером во вторник, 29 ноября.

Ранее Климкин сообщил, что участники переговоров не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей из-за отказа Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".