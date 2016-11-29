Эро назвал сложными переговоры глав МИД "Нормандской четверки" в Минске

Министр иностранных дел Франции призвал стороны к продолжению диалога.
"Все элементы Минских соглашений должны оставаться на месте. Еще остается проделать огромный объем работы. Диалог труден, но он не прерван", – сказал Эро журналистам после встречи с министрами иностранных дел Украины, Германии и России Павлом Климкиным, Франком-Вальтером Штайнмайером и Сергеем Лавровым в Минске ввечером во вторник, 29 ноября.
Ранее Климкин сообщил, что участники переговоров не достигли прогресса в согласовании "дорожной карты" Минских договоренностей из-за отказа Лаврова обсуждать размещении вооруженной миссии ОБСЕ в Донбассе.
Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".
На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".Интерфакс-Украина