Эрдоган пообещал поддержку в восстановлении территориальной целостности Украины

Возобновление отношений с Россией не повлияет на позицию Турции по Крыму.

Порошенко и Эрдоган договорились углубить отношения Пресс-служба Президента Украины

Президенты Украины и Турции Петр Порошенко и Реждеп Эрдоган провели встречу в рамках сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. В ходе встречи Эрдоган сообщил, что Турция и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, сообщает пресс-служба президента Украины.

Как подчеркнул Эрдоган, возобновление турецко-российского диалога не повлияет на позицию Турции относительно непризнания аннексии и Крыма и осуждения нарушения Россией прав крымских татар.

Также сообщается, что президенты в ходе встречи подтвердили стремления к углублению дальнейшего стратегического партнерства Украины и Турции, обсудили выполнение договоренностей в сфере либерализации торговли между двумя странами.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил своего украинского коллегу, что позиция Анкары в отношении государственных границ и территориальной целостности Украины остается неизменной. Турция не признает незаконную аннексию Крыма Россией и продолжает оказывать всестороннюю поддержку крымским татарам.

Отношения между Турцией и Россией начали улучшаться с лета этого года. Как отмечает издание The Wall Street Journal писала, что Эрдоган пытается продемонстрировать, что Россия может стать альтернативой ЕС.