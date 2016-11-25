Елисеев заявил о реальной возможности Украины добиться безвиза с ЕС до конца нынешнего года

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Украина должна уверенно доказывать свою точку зрения и требовать от ЕС выполнения взятых на себя обязательств, заявили в АП.

В АП верят в перспективу отмены виз для Украины до конца года siaivo / Depositphotos

Украина имеет все необходимые основания для того, чтобы требовать от ЕСуже до конца нынешнего года, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев 25 ноября.

"Если вы меня спросите гипотетически, реально ли де-юре получить безвизовый режим до конца этого года, я скажу: "да"... Мы должны уверенно и убедительно доказывать свою точку зрения и требовать от ЕС выполнения своих обязательств", – цитирует "РБК-Украина" заявление представителя АП.

Ранее комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что ЕС столкнется с проблемами, если не предоставит Украине безвиз, однако задача по его введению уже до конца текущего года является излишне амбициозной.

Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.