Елисеев заявил о реальной возможности Украины добиться безвиза с ЕС до конца нынешнего года

Украина должна уверенно доказывать свою точку зрения и требовать от ЕС выполнения взятых на себя обязательств, заявили в АП.
"Если вы меня спросите гипотетически, реально ли де-юре получить безвизовый режим до конца этого года, я скажу: "да"... Мы должны уверенно и убедительно доказывать свою точку зрения и требовать от ЕС выполнения своих обязательств", – цитирует "РБК-Украина" заявление представителя АП.
Ранее комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил, что ЕС столкнется с проблемами, если не предоставит Украине безвиз, однако задача по его введению уже до конца текущего года является излишне амбициозной.
Напомним, перед встечей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.
Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи 24 ноября с лидерами ЕС в Брюсселе, заявил, что переговоры между Европарламентом и Европейским советом относительно либерализации визового режима для Украины должны завершиться до конца 2016 года.РБК-Украина