Елисеев рассказал о 5 критически важных позициях, которые должны быть отображены в дорожной карте

Все свои предложения украинская сторона передала своим партнерам по "Нормандскому формату".

Президент Украины на саммите в Берлине четко очертил пять ключевых т.н. красных линий - Елисеев © European Council

Президент Украины Петр Порошенко на встрече в "Нормандском формате" в Берлине очертил пять ключевых позиций, на включении в "дорожную карту" которых настаивает украинская сторона, сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Президент Украины на саммите в Берлине четко очертил пять ключевых т.н. красных линий, которые для украинской стороны являются принципиально важными и должны быть отображены в будущей "дорожной карте", - сказал Елисеев.

По его словам, первая позиция - это вопрос неконтролируемого в настоящее время участка украино-российской границы. "Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна, наконец, получить беспрепятственный доступ на всю временно оккупированную территорию, включая границу. И, как это было предусмотрено пунктом 4 Минского протокола от 5 сентября 2014 года, обеспечить постоянно действующий мониторинг на украинско-российской государственной границе и верификацию с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ", - пояснил он.

По его словам, в "дорожной карте" также нужно четко выписать, каким образом Украина восстановит полный контроль над неконтролируемым участком украино-российской государственной границы в соответствии с комплексом мер от 12 февраля 2015 года.

"Второе – это вопрос вывода российских войск и вооружения. Мы должны иметь четкое видение того, когда и как будет происходить вывод многочисленной российской армии с украинской территории, включая российскую технику", - сказал Елисеев.

Третье, по его словам, это обеспечение безопасности возможных местных выборов силами международного компонента.

"Четвертое – это вопрос, связанный с роспуском всех фэйковых структур так называемых "ДНР/ЛНР", созданных после 2014 года. Только представьте: сегодня в Донецке функционирует 24 псевдо-министерства и ведомства, включая так называемое министерство иностранных дел. А в Луганске и того больше. Все они были созданы для имитации так называемой государственности на этих территориях", - подчеркнул замглавы АП.

И пятое - это немедленное освобождение всех украинских заложников, находящиеся на оккупированных территориях, и украинских политзаключенных, которые удерживаются в тюрьмах на территории РФ.

Он добавил, что есть и другие важные направления, например, экономические и социальные вопросы, но эти пять являются ключевыми требованиями украинской стороны в контексте подготовки будущей "дорожной карты".

Все свои предложения, по словам замглавы АП, украинская сторона передала своим партнерам по "Нормандскому формату".

Ранее заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил о наличие, принятых в рамках Минских соглашений, что мешает эффективной работе наблюдателей.

Напомним, 19 октября в Берлине состоялся саммит лидеров стран в нормандском формате. Накануне, 18 октября, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская сторона выступает за согласование на саммите лидеров нормандской четверки в Берлине дорожной карты реализации Минских договореностей.

Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".