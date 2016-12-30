Ельченко призвал страны-члены ООН усилить давление на Россию

Постпред Украины в Организации объединенных наций обратился с письмом к генсеку ООН.

Ельченко отправил письмо Пан Ги Муну un.mfa.gov.ua

Постоянный представитель Украины в Организации объединенных наций Владимир Ельченко обратился к Генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну с письмом, в котором призвал страны-члены организации усилить давление на Россию как страну-агрессора.

"Репрессии России против граждан Украины являются беспрецедентными. Призываем страны-члены ООН усилить давление на агрессора", - сказано в письме, сообщает в своем Twitter Миссия Украины в ООН.

Ранее с аналогичными призывом выступило и Министерство иностранных дел Украины.

"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя и в Украине вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении МИД Украины.

Также МИД Украины потребовал от Российской Федерации немедленно и без каких-либо дополнительных условий освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, прекратить практику политического преследования и репрессий в отношении наших соотечественников.

Ранее сообщалось,что освобожденные боевиками "ДНР" украинки Анжелика Преснякова и Ольга Сворак были схвачены террористами без каких-либо оснований и не были внесены в списки пленных для обмена.

Ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по разрешению конфликта в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что украинская сторона ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц. Большинство помилованы президентом, среди них - шесть женщин, есть пожилые и больные.

Президент Украины Петр Порошенко помиловал девять осужденных для последующего их освобождения и передачи боевикам.

По данным СБУ, террористы ОРДЛО удерживают в заложниках 109 украинских граждан. 492 человека считаются пропавшими без вести.