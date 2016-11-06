Эксперты назвали пять причин необходимости введения в министерствах должности госсекретарей

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Введение должностей государственных секретарей министерств является одним из важнейших элементов реформы государственной службы.

Появление в министерствах госсекретарей является одним из важнейших элементов реформы госслужбы Андрей Товстыженко, ZN.UA

Введение института государственных секретарей министерств поспособствует достижению цели реформы государственного управления, а именно — построить прозрачную систему государственного управления, создать профессиональную государственную службу, обеспечить эффективность ее работы.

Об этом в статье в ZN.UA пишут Игорь Колиушко и Виктория Дерец (Центр политико-правовых реформ).

Эксперты отмечают, что введение должностей государственных секретарей министерств является одним из важнейших элементов реформы государственной службы. Государственный секретарь министерства будет высшим должностным лицом из числа государственных служащих министерства, подотчетным и подконтрольным министру. Он будет обеспечивать деятельность аппарата министерства, стабильность и преемственность в его функционировании, обеспечивать пути реализации инициатив министра, организовывать текущую работу, связанную с осуществлением его полномочий.

Введение этих должностей связано с необходимостью разграничить политические и административные функции в руководстве министерством, устранить проблемы загруженности министров решением повседневных административных вопросов.

"Можно привести как минимум пять доводов в подтверждение необходимости этих должностей", - пишут Колиушко и Дерец.

"Во-первых, министр, возглавляя соответствующую сферу государственной политики, должен сосредоточиться на важнейших для страны вопросах: выборе наилучшей стратегии развития соответствующей сферы, формировании на ее основе государственной политики и воплощении ее в жизнь путем проведения реформ или других мероприятий. Он не должен тратить время на решение таких вопросов, как кадровые назначения в аппарате министерства, его содержание и функционирование. Собственно, государственный секретарь должен разгрузить министра, освободив его от второстепенных дел.

Во-вторых, государственные секретари, будучи государственными служащими, то есть беспристрастными, политически нейтральными профессионалами, должны обеспечить рост профессионализации государственной службы в целом. Они должны не только выполнять поручения министра, но и занимать активную управленческую позицию — предупреждать министра о возможных негативных последствиях, предлагать ему альтернативные варианты решения проблем. То есть активно инициировать совместную работу для улучшения положения дел в сфере ответственности министерства.

В-третьих, деятельность государственных секретарей в министерствах поспособствует обеспечению паритетности политических инициатив министров и интересов общества на принципах законности. То есть государственный секретарь не должен слепо выполнять любое поручение. Он должен быть помощником министра в исполнении законных инициатив, направленных на удовлетворение общественного интереса, и одновременно — первым предупреждать министра о несоответствии его указаний законам, государственной политике правительства или общественным интересам в целом. Это должно положительно сказаться на уменьшении проявлений коррупции, поскольку для реализации каких-либо незаконных, в том числе коррупционных, сделок министру теперь придется "вступать в преступный сговор" с государственным секретарем своего министерства.

В-четвертых, наличие стабильно работающего государственного секретаря должно обеспечить стабильность всего аппарата министерства, способствовать накоплению его профессионального потенциала и сохранению институциональной памяти. Эффективно работающий аппарат министерства, то есть организационно объединенная совокупность структурных подразделений и должностей, обеспечивающих деятельность министра, а также выполнение возложенных на министерство задач, формируется годами. Именно государственный секретарь, оставаясь в должности даже при смене правительства, будет заботиться о том, чтобы смена министра не повлекла дестабилизации работы министерства. В этом заключается сохранение институциональной памяти органа власти как действенного инструмента и залога эффективности функционирования государственного аппарата в целом. Это означает, что в случае смены главы министерства административная работа в нем не будет начинаться каждый раз как бы с чистого листа, наоборот, накопленный профессиональный опыт и знания государственных служащих и в дальнейшем будут применяться без траты времени на наработки уже известного или повторения допущенных ранее ошибок.

Ну и, в-пятых, эффективность института государственных секретарей уже подтверждена многолетним европейским опытом функционирования публичной администрации, а также экономическим ростом государств, в которых он был введен. Фактически в Европейском Союзе нет стран, где правительства были бы организованы на каких-то иных принципах, а не на разграничении функций и сотрудничества политически назначаемых министров и постоянно работающих государственных служащих, возглавляемых государственным (генеральным, постоянным...) секретарем или директором. А значит, мы можем и должны использовать проверенные наработки, уже зарекомендовавшие и оправдавшие себя", - пишут специалисты.

В 2001–2003 гг. этот пост пытался ввести президент Леонид Кучма, но тогда это делалось в других целях и совсем по-иному. Фактически это делалось для усиления контроля президента над правительством.

К сожалению, первый опыт реализации идеи разграничить политические и административные функции и полномочия министров и государственных секретарей действительно не был успешным, идея воплощалась в жизнь непоследовательно.

По словам Колиушко и Дерец, для того чтобы реформа государственного управления была успешной, способствовала реальным изменениям в различных отраслях и сферах общественной жизни, введение должностей государственных секретарей министерств должно сочетаться с рядом других ключевых реформ.

"Эта надежда имеет шанс оправдаться только тогда, когда и власть, и все общество очень ответственно отнесутся к комплексному реформированию исполнительной власти Украины", - пишут эксперты.

Больше читайте в статье Игоря Колиушко и Виктории Дерец "Государственные секретари министерств: старт новой управленческой реформы" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".