Эксперт о выборах в США: в феврале Киев поймет, чего ждать от обновленного Вашингтона

Каратницкий рассказал, чем для Украины опасен Трамп и чего ждать от Клинтон в случае победы.

Каратницкий рассказал, чего Украине ждать от выборов в США MSNBC

Украина, как никогда ранее, следит за процессом выборов президента США. Поскольку от результата в значительной степени зависит, какой будет политика Вашингтона или даже всего Запада в отношении агрессивной России. А также продолжится ли западная поддержка Киева, который, несмотря на громкие слова, не спешит проводить реформы и этим утомляет своих союзников и доноров.

О том, чего ждать Украине от американских выборов, ZN.UA пообщалось со старшим научным сотрудником Atlantic Council, бывшим главой Freedom House Адрианом Каратницким.

Сколько времени понадобится новой администрации в Белом доме, чтобы приступить к работе? Когда Киев сможет четко понять, чего ждать от обновленного Вашингтона?

Обычно, смена команд, смена кадров продолжается примерно полгода. Есть, конечно, переходная команда, она очень большая. Это надо уточнить, но, кажется, должностей более семи тысяч. Госсекретаря нового, наверное, не будет несколько месяцев. Его не будет где-то до марта-апреля, пока Конгресс не утвердит кандидата. Поэтому я думаю, что это будет немножко медленно. Но в феврале уже будут выдвинуты кандидаты, в марте их рассмотрит Конгресс. Одних Конгресс может утвердить быстро, а кого-то будет оценивать дольше, чтобы отфильтровать и проверить биографии. Обновление всей команды продлится, я думаю, где-то до лета. Но интонации, направления работы уже будут ощутимы во времена переходной стадии. В феврале уже можно будет почувствовать общие сигналы. Кадровые решения тоже к тому времени будут известны. И на основании кадровых решений можно будет прогнозировать, какая будет политика. Кроме того, госпожа Клинтон или господин Трамп будут выступать с определенными постулатами после их присяги в январе. Это произойдет где-то в 20-х числах. Поэтому Киев сможет сделать определенные выводы.

Чего украинцам ждать от президента Клинтон или от президента Трампа?

Президентство Трампа для Украины будет неутешительным. Я бы сказал, что его политика построена на эгоизме, а не на глубоких геополитических позициях. В вопросе Украины Трамп может быть или голубем или ястребом в отношении России. Его намерение – сначала попытаться найти modus vivendi с Путиным. Но я прогнозирую, что с Путином будет очень трудно найти взаимопонимание, поскольку он стремится давлением доказать свое превосходство, могущество России. Это приведет к определенным конфликтам. И тогда, я думаю, Трамп может превратиться в ястреба. Если даже посмотреть на его советников, то они делятся на два блока. Один из них - явно симпатизирует России. А другой блок – это традиционные "рейгановские" ястребы, такие как господин Нит Гингрич. Они поддерживают вооружение Украины. Я думаю, Трамп будет пользоваться обеими командами в процессе комплектации своей администрации и группы национальной безопасности. Но, к сожалению, не будет устойчивой золотой середины. И это тоже проблема для Украины, поскольку она на передовой геополитических конфликтов. И для нее не очень выгодно иметь такого импульсивного, темпераментного и не прогнозируемого кандидата.

Касательно Хиллари Клинтон. Кибератаки против нее, за которыми очевидно стоит российская поддержка, а также жестокие атаки российских военных против мирного населения в Сирии, - все это создает определенную широкую антипатию среди демократов, которая охватывает даже голубей и либералов. Но сама Клинтон, я думаю, тоже будет поддерживать более четкую и резкую политику в отношении России в сравнении с мягкой политикой президента Барака Обамы. Я не думаю, что госпожа Клинтон считает, что Европа должна быть на передовой, а Америка – оставаться в тылу. Она, скорее, будет пытаться формировать политику совместно с европейскими лидерами, а не ждать, когда они определятся, чтобы потом как-то им поспособствовать. Поэтому, думаю, Америка вернется на первый план в вопросах европейской безопасности, которая включает и политику в отношении Украины и России.

Во время кампании Трамп предполагал, что может признать аннексию Крыма. Как думаете, действительно ли он выполнит это свое обещание учитывая то, что республиканец часто отказывался от собственных слов? И если да, тогда что в таком случае делать Киеву?

Я уверен, что этого не будет. Несмотря на пророссийские кадры в его окружении, это только возгласы неопытного человека, который впервые участвует в политике. Думаю, более вероятно, что Трамп не будет пытаться проводить какую-то политику, нацеленную помочь Украине. Но мы все понимаем, что проблема Крыма – это проблема на годы, если не десятилетия, на уровне советской аннексии Балтийских стран, которая никогда не была признана Западом и США. Я думаю, ястребы, такие как Маккейн, которые все же доминируют в республиканской делегации в Конгрессе, создадут альянс с демократами, чтобы сдерживать Трампа. Но будет его непрогнозируемость, резкая смена позиций, иногда непродуманные высказывания, которые потом будут требовать дипломатических объяснений. Здесь можно больше думать не о какой-то долговременной угрозе Украине или разделе Европы на сферы влияния, а о неком хаосе и противоречиях во внутренней американской позиции, которые будут создавать поле игры для Путина, который тоже может не понять Трампа, что приведет к обострению отношений.

Клинтон на протяжении кампании казалась более лояльной к Украине. Есть ли что-то, что может изменить ее отношение? Например, не очень решительное проведение реформ?

Сомневаюсь. Я думаю, что здесь главную роль играет геополитический фактор и цель сдержать российский аппетит к агрессии в отношении НАТО, всей международной системы и уважения к границам. Очевидно, Америка будет продолжать действовать финансовыми методами как в области сдерживания, так и в подталкивании Украины к проведению реформ. Я только что вернулся с нескольких встреч в Брюсселе и Берлине. Я почувствовал, что среди архитекторов политики в отношении Украины есть понимание, что за последние три года произошло большео сдвигов чем за всю реформаторскую историю Украины. Конечно, никто не говорит, что прогресс очень большой. Но в сравнении все же определенный эффект есть. И я думаю, это будет основным настроением в риторике на саммите "Украина-ЕС". Предполагаю, что такой же будет и общая позиция. Есть недостатки, и еще многое предстоит сделать. Но нет ощущения, что Украина failed state или настолько коррумпированное государство, что с ней нельзя сотрудничать.

В американской прессе была статья с заголовком: "Что Украина будет делать без дяди Джо?". Речь шла о том, как вице-президент Джозеф Байден активно занимался вопросом Украины на протяжении последних лет. Как думаете, кто после выборов может взять на себя эту роль?

Это очень интересное явление. Байден был насколько важным, потому что Обама был равнодушен к политике в Европе и сконцентрировался на Латинской Америке и на азиатском векторе. А Байден занимался, собственно, проблемами Украины, России и тому подобное. Думаю, в случае победы Клинтон будет сама заниматься этими вопросами. Лучше иметь поддержку президента США, чем вице-президента. Очевидно, что Байден – уникальный человек, которая настолько углубился в украинскую проблематику, часто общался с украинской стороной и приезжал с визитами. У президента не будет столько времени на такие вещи. Но если у президент продемонстрирует заинтересованность в этих вопросах, это будет означать, что у Госсекретаря есть определенная поддержка за плечами. И это будет лучше, чем если бы этими процессами и дальше занимался вице-президент.

Как думаете, повлияет ли результат американских выборов на политику ЕС?

Если Трамп победит, он не займет свою должность до января. Санкции же будут продолжены в декабре. Потом будет некоторое время на то, чтобы понять, какие будут подходы к России. Я прогнозирую, что в случае победы Трампа очень быстро появятся определенные недоразумения между ним и Путиным. Вряд ли санкции будут отменены. В Европе на последних встречах лидеров тоже звучали голоса, призывавшие не облегчить санкции, а ввести новые из-за Сирии. Поэтому, я думаю, Украине повезло, что все эти голуби, такие как премьер-министр Италии Матео Ренци, которые пытались аргументировать облегчение санкций, почувствовали, что есть и противоположные настроения в некоторых странах, которые хотят усилить давление за военные преступления в Алеппо и других российских вооруженных акциях. Если Клинтон будет избрана, то, я думаю, она тоже будет поддерживать усиление режима санкций. И если европейское сообщество не придет к консенсусу относительно давления, это не означает, что отдельные страны не смогут его продолжить.

Напомним, что Клинтон выиграла все три тура предвыборных теледебатов с Трампом. В частности, на первых предвыборных дебатах в США ей присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%. А по результатам опроса CNN, вторые теледебаты кандидатов на пост президента США снова выиграла представитель Демократической партии Хиллари Клинтон. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. На заключительных теледебатах кандидатов в президенты США Клинтон поддержали 52% телезрителей. Выборы президента США назначены на 8 ноября.