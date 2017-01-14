Эксперт назвал два сценария прекращения войны в Донбассе

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Киев имеет реальную возможность добиться прекращения войны по приднестровскому сценарию.

Перспектива прекращения войны на Востоке Украины в обозримом будущем вполне реальна РИА Новости

При надлежащих усилиях Киев может в краткосрочной перспективе добиться приостановки боевых действий в Донбассе по карабахскому или приднестровскому сценарию, пишет в своей статье для ZN.UA научный директор Института Евроатлантического сотрудничества.Александр Сушко.

По его словам, худший вариант будет предусматривать изоляцию ОРДЛО и ограниченное разведение вооруженных сил.

"Худший вариант: относительно устойчивое прекращение огня, ограниченное разведение вооруженных сил без восстановления полноценных социально-экономических коммуникаций через линию размежевания, фактическая изоляция оккупированной зоны (смягченная версия карабахского сценария)", - указывает автор.

Более желательный сценарий, по мнению Сушко, должен предусматривать решение гуманитарных проблем, а также легализацию экономических и социальных связей.

"Лучший вариант: устойчивое прекращение огня, решение гуманитарных проблем (полный обмен пленными и заложниками), разведение вооружений и частичная демилитаризация, восстановление свободного, но контролируемого движения людей, транспорта и товаров через линию размежевания, определенные шаги по восстановлению доверия, легализация экономических и социальных связей без полномасштабного политического урегулирования (приднестровский сценарий)", - отмечает аналитик.

По словам автора, оба условных сценария очерчивают коридор возможностей при сложившемся раскладе сил: как между Украиной и РФ, так и на глобальном уровне.

"Любой выход за границы этого коридора возможен только при изменении нынешнего силового/политического баланса. Поддержание баланса требует соответствующих ресурсов и усилий — хотя бы симметричных усилиям противоположной стороны", - заключает он.

Напомним, 29 ноября в Минске состоялся Саммит министров иностранных дел "Нормандской четверки".

На саммите лидеров стран нормандской четверки 19 октября в Берлине была достигнута договоренность, что до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.

Подробнее о стратегических перспективах разрешения конфликта между Украиной и РФ читайте в статье Александра Сушко "Игры великих": как Украине не заиграться в игру, которая не состоится?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".