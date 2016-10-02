Экс-"регионалу" Медянику продлили арест, он объявил голодовку

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Голодовку Медяник обещает прекратить, как только его снова начнут допрашивать.

Бывший депутат Верховной Рады от фракции Партии регионов Владимир Медяник объявил голодовку после того, как суд продлил его арест еще на два месяца.

"Медяник требует проведения следственных действий, решение о которых было принято еще в начале сентября, но которые до сих пор не проводились. В частности должны провести одновременный допрос Медяника с со свидетелеями Ландиком, Ивановым, Грековым и другими", - сказал адвокат экс-регионала Ким Веремийчук в мкомментарии "Українським новинам".

Адвокат подчеркнул, что после проведения допросов его подзащитный готов пересмотреть свое решение о голодовке.

По словам Веремийчука, в субботу, 1 октября, суд продлил арест Медяника еще на 60 дней.

Адвокат отметил, что обвинение игнорирует полученные ими доказательства о невиновности депутата.

Напомним, Медяника задержали 7 августа, в рамках расследования дела другого экс-регионала – Александра Ефремова, который задержан 30 июля. Медянику инкриминируется посягательство на территориальную целостность Украины (ст. 110 ч.3, Уголовного Кодекса Украины), а также причастности к созданию террористической организации "ЛНР" (ст. 258-3 ч.1 УКУ).

ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям: в завладении, путем злоупотребления служебным положением, имуществом предприятия "Луганскуголь" (ч. 5 ст. 191 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, что привело к смерти людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 110 УК Украины), а также в совершении организационного и иного содействия созданию террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).