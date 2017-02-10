Экс-командующий НАТО в Европе призвал Трампа предоставить Украине оружие

Генерал Бридлав указал на желание Путина ослабить НАТО, ЕС и трансатлантическое сотрудничество.

Бридлав предостерег Трампа от повторения ошибок Обамы johnib.wordpress.com

Бывший командующий войсками НАТО в Европе, генерал армии США Филипп Бридлав призвал администрацию президентаусилить военную поддержку Украины.

"Администрация Трампа, которая понимает ценность переговоров с позиции силы, должна принять положение передовой обороны в борьбе с проблемой Кремля в НАТО. Она должна полностью поддерживать Украину в борьбе с кремлевской агрессией. Администрация Обамы не захотела предоставить Украине оружие, которая необходима для защиты. Новая команда может избежать этой ошибки", – заявил Бридлав во время выступления в Сенате в четверг, 9 февраля.

Генерал подчеркнул, что целями России являются ослабление НАТО, Европейского Союза и трансатлантического сотрудничества. Бридлав напомним, что санкции против РФ введены в качестве наказания за вооруженную агрессию против Украины и как стимул для выполнения Минских договоренностей.

"Было бы признаком слабости, если бы мы ослабили эти санкции, до того, как Москва выполнит "Минск", – подчеркнул Бридлав. Он также отметил важность наращивания кибер защиты в связи с хакерскими атаками РФ.

За три года Украина получила около трех миллиардов гривень иностранной военной помощи. С 2014 года страны мира поставляли Украине оружие, технику, обмундирование и медицинское оборудование, необходимые для противодействия российской агрессии.

Напомним, 22 сентября прошлого года Палата Представителей Конгресса США единогласно одобрила закон H. R. 5094 о поддержке стабильности и демократии в Украине, положения которого предусматривают, среди прочего, возможность передачи Украине летальных оборонительных систем вооружений.