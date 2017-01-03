Ефремову вручили обвинительный акт по делу о государственной измене

Экс-председателю фракции Партии регионов в Верховной Раде VII созыва инкриминируют госизмену, содействие террористической организации и посягательство на территориальную целостность Украины.

Обвинительный акт вручили Ефремову и двум его адвокатам УНИАН

Бывшему главе фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созываво вторник, 3 января, вручили обвинительный акт.

Как сообщил адвокат Ефремова Александр Мельников, обвинительный акт был вручен подозреваемому и двум его защитникам.

Как сообщалось, 9 декабря Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины.

24 ноября Печерский суд Киева продлил арест Александра Ефремова до 22 января 2017 года.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.