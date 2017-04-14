Ефремову продлили арест до 12 июня

Предыдущий срок содержания под стражей Ефремова истекал 28 апреля.
Отмечается, что соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 14 апреля. Предыдущий срок содержания под стражей Ефремова истекал 28 апреля.
Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, захвате государственных зданий, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР".
13 января Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.Интерфакс-Украина