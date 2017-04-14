Ефремову продлили арест до 12 июня

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Предыдущий срок содержания под стражей Ефремова истекал 28 апреля.

Ефремову продлили арест на 60 дней Андрей Товстыженко, ZN.UA

Старобельский районный суд Луганской области на 60 дней продлил срок пребывания под стражей экс-главе фракции Партии регионов в Верховной Раде 7-го созыва

Отмечается, что соответствующее решение суд принял на заседании в пятницу, 14 апреля. Предыдущий срок содержания под стражей Ефремова истекал 28 апреля.

Александр Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины, захвате государственных зданий, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР".

13 января Александра Ефремова конвоировали в Луганскую область.