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Ефремову назначили государственного адвоката

16 января в 14:00

Защитники Ефремова не явились на суд по его делу.

Александр Ефремов
Адвокаты Ефремова не смогли принять участия в судебном заседании по его делу
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Старобельский районный суд Луганской области принял решение предоставить экс-регионалу Александру Ефремову бесплатного государственного защитника, поскольку его адвокаты на сегодняшнее судебное заседание не явились.

Для предоставления Ефремову государственного адвоката, в судебном заседании по его делу был объявлен перерыв до 13:00.

Как сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информацию секретаря судебного заседания, адвокат Ефремова Евгений Солодко по электронной почте обратился к суду с просьбой перенести заседание на другую дату.

Сам Ефремов заявил, что его защитники заняты в рассмотрении Апелляционным судом города Киева жалобы на его арест, также назначенном на сегодня.

"Неучастие моих защитников является грубейшим нарушением моего права на защиту. А предложение прокурора привлечь бесплатного адвоката - пусть не утруждается. Я все равно напишу отказ", - сказал Ефремов.

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Ранее в комментарии ZN.UA Лариса Сарган сообщила, что в пятницу, 13 января, Ефремова перевели в СИЗО Старобельска.

Как сообщалось, Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра  Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена),  ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации),  ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины. 4 января обвинительный акт направили в суд.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов

По материалам: Интерфакс-Украина , РБК-Украина ,
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Тэги суд Ефремов адвокат
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