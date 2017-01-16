Ефремову назначили государственного адвоката

Защитники Ефремова не явились на суд по его делу.

Адвокаты Ефремова не смогли принять участия в судебном заседании по его делу Андрей Товстыженко, ZN.UA

Старобельский районный суд Луганской области принял решение предоставить экс-регионалубесплатного государственного защитника, поскольку его адвокаты на сегодняшнее судебное заседание не явились.

Для предоставления Ефремову государственного адвоката, в судебном заседании по его делу был объявлен перерыв до 13:00.

Как сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на информацию секретаря судебного заседания, адвокат Ефремова Евгений Солодко по электронной почте обратился к суду с просьбой перенести заседание на другую дату.

Сам Ефремов заявил, что его защитники заняты в рассмотрении Апелляционным судом города Киева жалобы на его арест, также назначенном на сегодня.

"Неучастие моих защитников является грубейшим нарушением моего права на защиту. А предложение прокурора привлечь бесплатного адвоката - пусть не утруждается. Я все равно напишу отказ", - сказал Ефремов.

Ранее в комментарии ZN.UA Лариса Сарган сообщила, что в пятницу, 13 января, Ефремова перевели в СИЗО Старобельска.

Как сообщалось, Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена), ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины. 4 января обвинительный акт направили в суд.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов