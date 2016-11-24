Ефремова оставили в СИЗО еще на два месяца

Печерский суд пять дней рассматривал продление меры пресечения экс-регионалу.

Ефремов встретит Новый год в следственном изоляторе УНИАН

Печерский суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и продлил бывшему главе фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созывасрок содержания под стражей до 22 января.

Соотвеnствующее решение судья Владимир Карабань принял вечером в четверг, 24 ноября. Вопрос продления меры пресечения экс-регионалу суд рассматривал с 19 ноября, срок содержания Ефремова под стражей истекал в 00:00 25 ноября.

Ближе к концу заседания подозреваемый попросил суд обязать прокурора предоставить выписку, в которой, по его словам, должна идти речь о том, что его задерживал не уполномоченный на такие действия сотрудник правоохранительных органов. После отклонения судом этой просьбы Ефремов заявил об отказе от услуг своих адвокатов Евгения Солодко, Александра Мельникова и Александра Лысака, сославшись на отсутствие у них возможностей осуществлять защиту клиента надлежащим образом.

Ранее апелляционный суд оставил Ефремова в СИЗО, отклонив его жалобу на решение суда. Подозреваемый, в свою очередь, выразил возмущение решением суда, а также выдвинутыми против него обвинениями.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.