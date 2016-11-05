Е-декларирование могут превратить в масштабный способ расправы с неугодными - Трепак

Политическая верхушка пытается развернуть результаты декларирования в свою пользу.

Трепак считает, что власть пытается оттеснить НАПК от контроля деклараций Петр Порошенко/Facebook

Вместо того чтобы устранить коррумпированную верхушку, избирательное использование результатов е-декларирования может ее сцементировать, а также привести к диктатуре и похоронить демократию.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак.

По его мнению, при условии искусного использования власти декларирование может превратиться в масштабный способ расправы с неугодными."С его помощью могут и далее "придавливаться" парламент, суды, правоохранительные органы, органы исполнительной власти, вообще уничтожаться любые элементы независимости", - отмечает Трепак.Как говорится в статье, на вероятность такого развития событий указывают тенденции, как уже проявившиеся по результатам декларирования, так и те, которые начнут проявляться в ближайшее время."Очевидны попытки политической верхушки (в тотально коррумпированном государстве, по определению, самой коррумпированной) развернуть результаты декларирования в свою пользу. То есть повторить то, что было сделано с изобличением офшорных афер, когда крупнейшие держатели офшоров от власти объявили о начале процесса деофшоризации экономики. Так и с декларированием. Богатейшие и по совместительству высшие должностные лица хотят взять под личный контроль процесс проверки деклараций и определение "виновных". Для этого оттесняется специальный орган (НАПК), а вместо того в эту парафию заводятся старые, проверенные и вместе с тем политически зависимые органы", - пишет Трепак."Иначе как расценить тот факт, что основные движения по проверке деклараций и правовой оценке действий декларантов явочным порядком взяла на себя прокуратура, которая не только пообещала совместно с ГФС проверить уплату налогов с задекларированного имущества, но даже уже начала открывать производства за незаконное обогащение. Не имея для этого должных правовых оснований", - говорится в статье.Трепак отмечает, что согласно УПК Украины, расследование дел по декларированию недостоверной информации и незаконному обогащению (статьи 366-1 и 368-2 УК Украины) высоких должностных лиц является прерогативой НАБУ, а проверка достоверности деклараций — исключительная компетенция НАПК.Напомним, Виктор Трепак ушел с поста главы управления "К" СБУ в связи с несогласием с методами тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Позже он окончательно покинул ряды СБУ. Именно Трепак передал в НАБУ львиную долю материалов т. н. "черной бухгалтерии" Партии регионов – на 2 млрд долларов.

Подробнее о последствиях е-декларирования читайте в статье Виктора Трепака "Е-сокрытие и е-облава" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".