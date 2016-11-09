Е-декларации не сдали депутаты Матиос, Клюев и Онищенко

Еще девять депутатов подали декларации с запозданием, сообщает НАПК.
По его словам, внесли декларации с запозданием 9 народных депутатов. "Это Шухевич Юрий Богдан-Романович, Дубинин Александр Иванович, Ищейкин Константин Евгеньевич, Шкиря Игорь Николаевич, Костанкевич Ирина Мирославовна, Дмитренко Олег Николаевич, Гиршфельд Анатолий Мусиевич, Супруненко Александр Иванович, Богуслаев Вячеслав Александрович", - сообщил Радецкий на своей странице в Facebook.
По его словам, по предварительным результатам прохождения первого этапа декларирования со стороны НАПК было выявлено ряд проблем, которые нуждаются в устранении путем изменений в законодательстве.
Ранее в НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации. Для начала чиновников попросят пояснить данные из их деклараций. По результатам проверки будет открываться административное производство.ZN.UA