Е-декларации не сдали депутаты Матиос, Клюев и Онищенко

Еще девять депутатов подали декларации с запозданием, сообщает НАПК.

В НАПК сообщили, что декларации не сдали 3 депутата НАПК / Facebook

Электронные декларации народного депутата от "БПП" Марии Матиос, а также двух депутатов-беглецов Александра Онищенко и Сергея Клюева отсутствуют в едином реестре деклараций, заявил заместитель главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Радецкий.

По его словам, внесли декларации с запозданием 9 народных депутатов. "Это Шухевич Юрий Богдан-Романович, Дубинин Александр Иванович, Ищейкин Константин Евгеньевич, Шкиря Игорь Николаевич, Костанкевич Ирина Мирославовна, Дмитренко Олег Николаевич, Гиршфельд Анатолий Мусиевич, Супруненко Александр Иванович, Богуслаев Вячеслав Александрович", - сообщил Радецкий на своей странице в Facebook.

По его словам, по предварительным результатам прохождения первого этапа декларирования со стороны НАПК было выявлено ряд проблем, которые нуждаются в устранении путем изменений в законодательстве.

Ранее в НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации. Для начала чиновников попросят пояснить данные из их деклараций. По результатам проверки будет открываться административное производство.