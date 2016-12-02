Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину не зависимо от смены власти

Польский президент после встречи с Порошенко вспомнил, как его страна одной из первых признала украинскую независимость.
Как сообщает Rzeczpospolita, польский лидер подчеркнул, что ровно 25 лет назад начались новые польско-украинские отношения, которые за эти годы не изменились. Дуда подчеркнул, что во время разговора напомнил Порошенко, что независимо от того, кто был при власти в Польше и какая партия получала большинство в парламенте, кто работал в правительстве и занимал должность президента, в течение 25 лет "поддержка Украины, ее суверенитета и самостоятельности со стороны Польши и польского общества была неизменной".
"Так было 25 лет назад, когда Украина стала независимой и суверенной, так было во времена Оранжевой революции, так было тогда, когда украинцы стояли на Майдане и гибла Небесная сотня за свободную, независимую Украину", - сказал Дуда.
Он заверил, что Польша продолжит стоять на стороне Украины и поддерживать ее, в частности в нынешней борьбе за сохранение территориальной целостности.
Rzeczpospolita напоминает, что 2 декабря 1991 года Польша стала первой страной, которая признала независимость Украины. Также после сегодняшней встречи Порошенко и Дуда осудили решение ЕК в пользу "Газпрома" как такое, что подрывает энергобезопасность ЕС. Президенты подчеркнули, что это решение также противоречит санкционной политике Евросоюза, поскольку стимулирует дополнительные денежные поступления в РФ, одновременно ограничивая прибыль Украины от транзита газа. Кроме того, после встречи президентов стало известно, что Украина и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.ZN.UA