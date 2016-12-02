Дуда заверил, что Польша поддерживает Украину не зависимо от смены власти

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Польский президент после встречи с Порошенко вспомнил, как его страна одной из первых признала украинскую независимость.

Дуда вспомнил, что ровно 25 лет назад Польша была одной из первых стран, которые признали независимость Украины. president.gov.ua

постоянно стоит на стороне Украины, поддерживает ее в борьбе за суверенитет и сохранение территориальной целостности. В этом заверил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Украины Петром Порошенко, которая состоялась в 25-ю годовщину признания Варшавой украинской независимости.

Как сообщает Rzeczpospolita, польский лидер подчеркнул, что ровно 25 лет назад начались новые польско-украинские отношения, которые за эти годы не изменились. Дуда подчеркнул, что во время разговора напомнил Порошенко, что независимо от того, кто был при власти в Польше и какая партия получала большинство в парламенте, кто работал в правительстве и занимал должность президента, в течение 25 лет "поддержка Украины, ее суверенитета и самостоятельности со стороны Польши и польского общества была неизменной".

"Так было 25 лет назад, когда Украина стала независимой и суверенной, так было во времена Оранжевой революции, так было тогда, когда украинцы стояли на Майдане и гибла Небесная сотня за свободную, независимую Украину", - сказал Дуда.

Он заверил, что Польша продолжит стоять на стороне Украины и поддерживать ее, в частности в нынешней борьбе за сохранение территориальной целостности.

Rzeczpospolita напоминает, что 2 декабря 1991 года Польша стала первой страной, которая признала независимость Украины. Также после сегодняшней встречи Порошенко и Дуда осудили решение ЕК в пользу "Газпрома" как такое, что подрывает энергобезопасность ЕС. Президенты подчеркнули, что это решение также противоречит санкционной политике Евросоюза, поскольку стимулирует дополнительные денежные поступления в РФ, одновременно ограничивая прибыль Украины от транзита газа. Кроме того, после встречи президентов стало известно, что Украина и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.