Дуда констатировал сложности в украинско-польских отношениях из-за позиции Киева по ОУН-УПА

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Президент Польши просил Порошенко отменить закон, признающий членов ОУН и УПА борцами за независимость Украины.

Анджей Дуда считает, что Украина испытывает сложности с формированием национального самосознания journalby.com

Польская сторона не готова согласиться с прославлением Украиной исторических лиц, которых считает преступниками, заявил президентАнджей Дуда.

Как сообщает "Укринформ", в эфире польского телеканала TVP1 президент признал, что историческое прошлое по-прежнему влияет на украинско польские отношения.

"Мы имеем право твердо требовать, чтобы была показана историческая правда, а историческая правда означает абсолютный запрет на прославление тех, кто был убийцами", – заявил он.

Польский президент рассказал, что просил у президента Украины Петра Порошенко изменить закон, принятый в апреле 2015 года, согласно которому ОУН и УПА признаются формированиями, которые боролись за независимость Украины и имеют право на соответствующие почести.

"Эти вопросы в значительной степени влияют на польско-украинские отношения. Они не будут хорошими, пока эти дела не будут решены", – подчеркнул он.

Дуда указал, что Украина переживает сложности с формированием национального самосознания. По его словам, у Украины есть свои герои, которых готова признать и Польша.

"Это те, кто сегодня гибнет на Востоке Украины в защиту суверенной, независимой и свободной Украины. Это те, кто погиб, как Небесная Сотня. И это герои, которых мы готовы чтить вместе с вами (украинцами, – ред.) – герои борьбы за суверенную Украину, которая будет действительно свободной и независимой от чужого влияния", – заключил польский лидер.

Напомним, 22 июля прошлого года Сейм Польши вслед за Сенатом установил 11 июля "днем памяти жертв геноцида", совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой в 1939-1945 гг.".

В ответ на решение Сената и постановление Сейма Польши, 8 сентября Верховная Рада приняла постановление, в котором осудила "односторонние действия Сената и Сейма Республики Польша, направленные на пересмотр результатов сотрудничества, которые были достигнуты во время конструктивного украинско-польского диалога за последние десятилетия".

Ранее польський политолог, экс-депутат Европарламента и Сейма Польши Павел Коваль в своей статье для ZN.UA писал, что желание части политических кругов Украины строить новую идентичность украинского народа вокруг идеологии ОУН-УПА и личности Степана Бандеры гарантированно создаст Киеву проблемы при интеграции в ЕС и НАТО.

Подробнее о сложностях в украинско-польских отношениях читайте в статье Павела Коваля "Необходимость в воображении, необходимость в институциях" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".