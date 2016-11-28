Досрочные выборы президента и парламента поддерживают менее половины украинцев

Больше всего хотят досрочных выборов жители Юга и Востока страны, сторонники бывших регионалов.

Почти половина украинцев хотят досрочных выборов, но их пока меньшинство Ольга Кононенко, ZN.UA

свидетельствуют данные ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Менее половины украинцев (46%) поддерживают идею отставки президента Украины и назначения новых выборов главы государства, 42% – не поддерживают, 12% – не определились с выбором,

Как отмечают социологи, самые высокие надежды на досрочные перевыборы президента – на Юге (59%) и Востоке (53%).

При этом 43% респондентов считают, что Порошенко нужно дать возможность доработать свой срок и потом изменить на другого кандидата, 4% – за переизбрание его на второй срок, в тоже время 41% – за скорейшее устранение его от власти. 12% затруднились ответить на этот вопрос.

Роспуск парламента и назначение новых выборов в Верховную Раду поддерживают 45% опрошенных, не поддерживают 42%, не определились – 13%. Самая высокая поддержка досрочных выборов на Юге (55%) и Востоке (47%). Несколько ниже в Центре – 44%, наименьшая на Западе – 39%. Самые высокие ожидания относительно перевыборов среди приверженцев "Оппоблока" (78%) и партии "За Життя" (71%).

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 10-17 ноября среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

Внеочередные выборы президента Украины прошли 25 мая 2014 года. Победителем уже в первом туре стал Петр Порошенко, за которого проголосовали 54,7% избирателей, Юлия Тимошенко получила 12,81%.

По данным ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы президентские выборы состоялись не в 2019 году, а в ближайшие время, то за Юлию Тимошенко проголосовали бы 17,7% из тех, кто готов принять участие и определился с выбором, за Петра Порошенко - 14,3%.