Допрос Януковича: онлайн-трансляция

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Беглый президент дпросит Киев при любых обстоятельствах провести его допрос в пятницу.

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович хочет дать пресс-конференцию по итогам своего видеодопроса Андрей Товстыженко, ZN.UA

Святошинский районный суд Киева принял решениеи экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Бывший президент будет давать показания из здания Ростовского областного суда по видеоконференцсвязи. Начало было запланировано на 13:00, 25 ноября.

Янукович проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Евромайдана.

Сразу после открытия судебного заседания и установления скайп-связи с судом в Ростове-на-Дону с инициативой отложить заседание для доставки в зал суда или организации связи с экс-"беркутовцами" выступила защита Януковича.

После непродолжительного выступления сторон, во время которого было предложено перенести заседание либо на 28 ноября, либо на 2 декабря, председательствующий в Киеве судья объявил 20-минутный перерыв для согласования.

В тоже время Янукович обратился к Святошинскому районному суду Киева с просьбой при любых обстоятельствах провести его допрос в пятницу, 25 ноября.

"Я просил бы вас, ваша честь, при любой возможности сегодня провести заседание. Мы сделали все, что от нас зависело при помощи ростовского суда, чтобы была качественная связь. Нас предупреждали, что будут провокации", - сказал он.

Янукович также попытался сделать заявление, но его прервал судья, отметив, что в настоящее время суд не находится на стадии допроса.

Ранее начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.