Допрос Януковича будут освещать почти 300 журналистов

Беглый президент будет давать показания из здания Ростовского областного суда.

Януковича допросят по видеоконференцсвязи Андрей Товстыженко, ZN.UA

На допрос президента-беглеца Виктора Януковича, который состоится в Святошинском районном суде Киева завтра, 25 ноября, зарегистрировались 286 журналистов.

"Аккредитовано много российских медиа", - сообщили в пресс-службе суда hromadske.ua.

Бывший президент будет давать показания из здания Ростовского областного суда по видеоконференцсвязи.

Янукович проходит в качестве свидетеля по делу об обвинении пятерых бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в убийствах активистов Евромайдана.

Ранее защита бывшего президента Украины Виктора Януковича заверила, что его допрос в деле об убийствах участников Революции Достоинства состоится в назначенное время, и что уже был совершен пробный звонок.

Как сообщалось, Святошинский районный суд Киева принял решение допросить бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка в режиме видеоконференции 25 ноября в 13:00 в качестве свидетелей по делу об убийствах участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут".

Ранее начальник Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк заявил, российская сторона ответила на запрос о допросе президента-беглеца в режиме видеоконференции.

Напомним, что в структуре Генеральной прокуратуры Украины создано Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями. Как сообщила пресс-служба ГПУ, первой задачей новой структурной единицы прокуратуры станет завершение досудебного расследования и передача в суд "Большого уголовного дела" относительно беглого экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайшего окружения.