Добкин задекларировал антиквариат, часы и коллекцию алкоголя

Добкин держит наличными 12 млн грн, $ 470 тыс., 30 тыс. евро. Еще $ 100 тыс. он держит в виде драгоценных металлов.

Добкин задекларировал земельный участок площадью 16 823 кв.м. в Харькове с пометкой "Другой тип собственности" obozrevatel.com

Народный депутат Верховной Рады Украины фракции "Оппозиционного блока" Михаил Добкин отметил в своей электронной декларации сведения о владении жилыми домами, земельным участком, автомобилями, иконы, антиквариат, зарплату, счета в банках и наличные.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Добкин задекларировал за 2015 год 12 млн грн, $ 470 тыс., 30 тыс. евро наличными, его жена $ 500 тыс. и 550 тысяч евро.

Также Добкин задекларировал земельный участок площадью 16 823 кв.м. в Харькове с пометкой "Другой тип собственности, два дома площадью 1136,9 и 127,6 кв.м. в Харькове и винный погреб на 195,4 кв.м.

Также в его собственности есть квартира в Харькове площадью 44,4 м.кв.

У жены Добкина Аллы указываются квартиры в Киеве 79 кв. м. и 78,2 кв. м, земельный участок 16823 м. кв., жилой дом 1136,9 м. кв., жилой дом 127,6 м. кв. и винный погреб 195,4 кв. м.

Также жена народного депутата от "Оппозиционного блока" арендует два земельных участка площадью 34000 и 28500 кв.м.

Супруги Добкиных задекларировали 9 драгоценных наручных часов, среди которых Rolex, Patek Philippe и Jaeger LeCoultre, 8 антикварных изделий (в частности статуэтки), 12 икон, клюшки для гольфа, 13 наименований книг, 11 ювелирных изделий, сумку Hermes, две шубы, два набора мебели, 7 ружей, 10 карабинов, лампаду для перевозки благодатного огня, 3 комплекта посуды, 7 ваз, 5 подсвечников, 15 картин, охотничьи ножи, коллекцию красных и белых вин, коньяков, виски и прочее, (1780 единиц), сейф.

В разделе "транспортные средства" Добкин указал автомобили Toyota (2007 года), Toyota (2012), Toyota (2013) и прицеп. Также у него есть водные средства Silver Hawk 520 и Bass Prote 520. У его жены Volkswagen Multivan (2012), Porshe 911 Turbo (2011), два водных средства и прицеп.

Жена Добкина также владеет 90% от общего капитала в обслуживающем кооперативе "Жилищно-строительный кооператив "Триумф", что составляет 2 873 663 грн. Она же владеет 33% от общего капитала обслуживающего кооператива "Дачный кооператив "Вереск".

Добкин задекларировал более 61 тыс. грн заработной платы, 80 тыс. грн возмещений за работу, почти 168 тыс. грн компенсации стоимости гостиничного номера, 76 тыс. грн - стипендия Почетного гражданина города Харькова, почти 3,5 млн грн кредитных средств в "Приват банке" и 10 млн грн, которые он одолжил у Марка Добкина.

В банковской сейфовой ячейке Добкин держит наличными 12 млн грн, $ 470 тыс., 30 тыс. евро. Еще $ 100 тыс. он держит в виде драгоценных металлов. Его жена держит в ячейке $ 500 тыс. и 550 тысяч евро.

Указывается, что в 2015 году Добкин уплатил по кредиту в банке "Приват" чуть более четырех миллионов гривень и 52 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.