Дипломаты связали возможное сокращение помощи от США с финансовой стабилизацией в Украине

Сообщение о возможном сокращении финпомощи от США вызывает беспокойство, но не все так плохо, заявили в посольстве Украины в Соединенных штатах.

Дипломаты надеются, что США не сократяит финансирование Украины Forbes.ru

В посольстве Украины в США выразили обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что в 2018 году может быть сокращена финансовая помощь Украине по линии USAID. При этом заявили, что в реальности снижение финансирования будет не слишком болезненным.

В посольстве отметили, что в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долларов, что потребовало финансирования в размере 300 млн долларов из американского бюджета В 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий, сообщается на страниц посольства Украины в США в Facebook.

"Учитывая сказанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продлить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", сказано в сообщении посольства.

В диппредставительстве также выразили надежду, что Конгресс при рассмотрении бюджета на 2018 год сохранит для Украины уровень финансирования 2016 года.

Соединенные штаты Америки планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на полученный редакцией документ о планах предоставления помощи в 2018 году.

В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.