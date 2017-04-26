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Дипломаты связали возможное сокращение помощи от США с финансовой стабилизацией в Украине

26 апреля в 07:37

Сообщение о возможном сокращении финпомощи от США вызывает беспокойство, но не все так плохо, заявили в посольстве Украины в Соединенных штатах.

Финансы расследование
Дипломаты надеются, что США не сократяит финансирование Украины
Forbes.ru
В посольстве Украины в США выразили обеспокоенность сообщениями в СМИ о том, что в 2018 году может быть сокращена финансовая помощь Украине по линии USAID. При  этом заявили, что в реальности снижение финансирования будет не слишком болезненным.

В посольстве отметили, что в 2016 году США предоставили Украине кредитные гарантии в размере 1 млрд долларов, что потребовало финансирования в размере 300 млн долларов из американского бюджета В 2018 году благодаря финансовой стабилизации и ожиданию роста экономики Украины стороны не предусматривают финансовой помощи в форме кредитных гарантий, сообщается на страниц посольства Украины в США в Facebook.

"Учитывая сказанное, фактическое уменьшение американской помощи Украине в 2018 году составит около 30%, что позволяет продлить реализацию большинства действующих программ помощи нашей стране", сказано в сообщении посольства.

В диппредставительстве также выразили надежду, что Конгресс при рассмотрении бюджета на 2018 год сохранит для Украины уровень финансирования 2016 года. 

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Соединенные штаты Америки планируют значительное сокращение расходов на финансовую помощь другим странам через USAID (Агентство США по международному развитию) и рассматривают возможность слияния этой организации с Государственным департаментом США, пишет издание Foreign Policy со ссылкой на полученный редакцией документ о планах предоставления помощи в 2018 году.

В проекте бюджета предлагается сократить финансирование украинских программ до 177 млн долларов с более чем 570 млн долларов, которые планировались ранее. Таким образом сокращение может составить 68,8%.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина США помощь финансы финансирование
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