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Дипломаты ЕС обсудят отмену виз для Украины в конце октября – СМИ

6 октября в 11:58

Конкретная дата принятия окончательного решения по "безвизу" для Украины все еще неизвестна.

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Дипломаты ЕС будут обсуждать введение безвизового режима для Украины через несколько недель
siaivo / Depositphotos
Европейские дипломаты приступят к обсуждению либерализации визового режима с Украиной 27 октября, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС будут обсуждать визовую либерализацию для Украины 27 октября. Ничто не указывает на то, когда будет принято решение по этому делу", - написал он в Twitter.

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Накануне, пятого октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан завявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной

Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Европа переговоры
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