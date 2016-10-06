Дипломаты ЕС обсудят отмену виз для Украины в конце октября – СМИ

Конкретная дата принятия окончательного решения по "безвизу" для Украины все еще неизвестна.
"Дипломаты ЕС будут обсуждать визовую либерализацию для Украины 27 октября. Ничто не указывает на то, когда будет принято решение по этому делу", - написал он в Twitter.
EU diplomats will discuss visa liberalization for #Ukraine on 27 October. no indication of when a decision will be taken on this file— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 6 жовтня 2016 р.
Накануне, пятого октября, профильный комитет Европарламента согласился с предложением Еврокомиссии ввести безвизовый режим для граждан Грузии. В тот же день еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан завявил, что процедура предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом будет успешной
Ранее, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.ZN.UA