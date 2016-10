Дипломаты ЕС обсудят отмену виз для Украины в конце октября – СМИ

Европейские дипломаты приступят к обсуждению либерализации визового режима с Украиной 27 октября, сообщил корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

"Дипломаты ЕС будут обсуждать визовую либерализацию для Украины 27 октября. Ничто не указывает на то, когда будет принято решение по этому делу", - написал он в Twitter.

EU diplomats will discuss visa liberalization for #Ukraine on 27 October. no indication of when a decision will be taken on this file