Депутаты передумали повышать себе зарплату - рассмотрят постановление об отмене

Руководители парламентских фракций согласились розглянутиу во вторник, 1 ноября, проект постановления, отменит повышение заработных плат народным депутатам в проекте государственного бюджета на 2017 год, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Такое решение является совместным, оно поддержано всеми руководителями фракций... Завтра в 12 часов, я почти убежден, мы сможем вынести постановление с изменениями к существующей постановления и урегулировать эту ситуацию", - сообщил Парубий.

Парубий назвал ошибкой постановление парламента о повышении зарплаты народным депутатам.

Напомним, народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривен. Соответствующее постановление "О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2017 год" был принят Верховной Радой 20 ноября. Постановление предусматривает повышение заработных плат народных депутатов уже с 1 января 2017 года.

Так, зарплата председателя Верховной Рады может составить 30 минимальных зарплат, то есть 48 тыс. гривен. Вице-спикеров предлагается платить 28 минималок, что составляет 44,8 тыс. гривен, председателям комитетов – 43,2 – 27 минимальных зарплат.

Зарплаты заместителей председателей комитетов, а также заместителей руководителей фракций могут повысить до 41,6 тыс. гривен (26 минималок), председателей подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим заявил, что на повышение зарплат народным депутатам нет денег ни в бюджете на нынешний 2016 год, ни в проекте госбюджета на следующий, 2017 год, поскольку это решение принималось Верховной Радой без согласования с Кабмином.

Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).