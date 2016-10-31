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Депутаты передумали повышать себе зарплату - рассмотрят постановление об отмене

31 октября в 15:19

Руководители фракций договорились исправить свою "ошибку" в проекте госбюджета-2017.

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Парубий заявил, что фракции согласились отменить повышение себе зарплат
Василий Артюшенко, ZN.UA

Руководители парламентских фракций согласились розглянутиу во вторник, 1 ноября, проект постановления, отменит повышение заработных плат народным депутатам в проекте государственного бюджета на 2017 год, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Такое решение является совместным, оно поддержано всеми руководителями фракций... Завтра в 12 часов, я почти убежден, мы сможем вынести постановление с изменениями к существующей постановления и урегулировать эту ситуацию", - сообщил Парубий.

Парубий назвал ошибкой постановление парламента о повышении зарплаты народным депутатам.

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Напомним, народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривен. Соответствующее постановление "О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2017 год" был принят Верховной Радой 20 ноября. Постановление предусматривает повышение заработных плат народных депутатов уже с 1 января 2017 года.

Так, зарплата председателя Верховной Рады может составить 30 минимальных зарплат, то есть 48 тыс. гривен. Вице-спикеров предлагается платить 28 минималок, что составляет 44,8 тыс. гривен, председателям комитетов – 43,2 – 27 минимальных зарплат.

Зарплаты заместителей председателей комитетов, а также заместителей руководителей фракций могут повысить до 41,6 тыс. гривен (26 минималок), председателей подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. гривен.

Премьер-министр Владимир Гройсман в связи с этим заявил, что на повышение зарплат народным депутатам нет денег ни в бюджете на нынешний 2016 год, ни в проекте госбюджета на следующий, 2017 год, поскольку это решение принималось Верховной Радой без согласования с Кабмином.

Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).

По материалам: Интерфакс-Украина
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3 комментария
  • Евгений Буравлев Сегодня, 16:22 "Балагуры" от власти продолжают народ убаюкивать. Вначале они твердили: "Высокий уровень заработной платы... - это, прежде всего, антикоррупционная инициатива". А практика показала совсем другое, зарплаты им увеличивали, а коррупция в их рядах все росла и растет с удвоенной энергией. Больше того, зарплаты увеличивали больше тем, кто больше ворует (см. декларации). В итоге, власть придумала, как поделить страну на бедных и богатых. А решение простое: народу субсидии, а представителям власти, которым насрать на зарплаты, - повышенные возможности приватизировать народное же добро за украденные у народа деньги. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Станислав Станислав Сегодня, 16:15 вас, кучка жидомордых воров стрелять без зазрения совести и суда и следствия необходимо. чем быстрее это сделать - тем будет лучше для нашей страны. Украина уже захлебывается от вас, уродов Больше читайте здесь: http://zn.ua/POLITICS/deputaty-peredumali-povyshat-sebe-zarplatu-rassmotryat-postanovlenie-ob-otmene-228822_.html Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ерік Цапоградський Сегодня, 15:56 Пізно махати руками, коли обісрались.Сморід від того не зникне.Якщо на виборах ХОЧ ОДНА скотина буде в списку- за ту партію чи блок голосувати не будемо. Ответить Цитировать Пожаловаться
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