Депутаты Опоблока в апреле пропустили две трети голосований в Раде

Бывшие регионалы исправно ходят в парламент, регистрируются, но голосовать за покращення не хотят.

Бывшие регионалы сознательно уклоняются от работы в парламенте Верховная Рада

Депутаты фракции "" пропустили две трети голосований Верховной Рады в апреле, подсчитали в Комитете избирателей Украины.

По данным КИУ, в среднем 43 депутата Опоблока приняли участие в 28% голосований. В целом в апреле произошло 499 голосований.

При этом 15 народных депутатов "Оппозиционного блока" пропустили более 90% голосований. Среди них лидер фракции Юрий Бойко, а также нардепы Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Вадим Новинский, Михаил Добкин, Дмитрий Добкин, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и др.

Несмотря на отказ от голосований, депутаты "Оппозиционного блока" исправно посещали заседания Верховной Рады. Так, по данным письменной регистрации они посетили 73% заседаний Рады в апреле.

"В случае "Оппозиционного блока" отказ от голосования - это не вопрос партийной дисциплины. Это сознательный отказ от работы в парламенте. К примеру, Юрий Бойко посетил все 100% заседаний Рады в апреле, но проголосовал только в 2% случаев. Иногда складывается впечатление, что на рабочих местах депутатов Опоблока сломалась система "Рада". Но реально поведение этой политической силы можно объяснить лишь сознательным блокированием работы парламента. Другими словами – реализуется формула "чем хуже работает парламент, тем больше политических баллов получает политическая сила", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Напомним, что партия "Оппозиционный блок" была создана в 2014 году из обломков Партии регионов и набрала на парламентских выборах 9,4% голосов.