Депутаты инициировали лишение замглавы НАБУ Углавы украинского гражданства

Директор НАБУ Сытник связал давление на своего заместителя с расследованием резонансных коррупционных дел.

Сытник надеется, что Углава останется его заместителем Василий Артюшенко, ZN.UA

Группа народных депутатов подготовила судебный иск об отмене указа президенту Украины Петра Порошенко о предоставлении украинского гражданства Гизо Углаве, занимающему пост заместителя директора

Как сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью изданию "Мир", опубликованном на официальном сайте Бюро в четверг, 3 ноября, за лишение Углавы гражданства выступают представители различных парламентских фракций.

"Сейчас отыскивается какая-то формальная зацепка для того, чтобы подать иск о признании указа президента о присвоении Гизо Углаве гражданства Украины незаконным. И этим занимается ряд народных депутатов… Насколько мне известно, определенные запросы направлял депутат Голубов (член фракции БПП Дмитрий Голубов, – Ред) и еще ряд народных депутатов. А относительно фракционной принадлежности, - мы их не разделяем", – уточнил Сытник.

Директор НАБУ назвал этот иск давлением на своего заместителя и связал его с расследованием ряда резонансных уголовных дел о коррупции.

"Вопрос о лишении Углавы украинского гражданства появился после ареста топ-менеджмента ОПЗ и "Нафтогаза", после того, как Онищенко (член парламенсткой группы "Воля народа" Александр Онищенко, – Ред.), воспользовавшись своим иммунитетом, из страны выехал, но очень много его подельников сидит под стражей", – пояснил руководитель Бюро.

Сытник выразил веренность, что в деле с гражданством Углавы "восторжествует здравый смысл".

"Я первого заместителя не назначал на должность до той поры, пока он не получил гражданство Украины и пока я не убедился, что он отказался от гражданства Грузии. Потому что мы понимали, насколько это важно", – подчеркнул директор НАБУ.

Напомним, комиссия по вопросам гражданства при президенте рекомендовала предоставить украинское гражданство Углаве, как специалисту, проводившему реальные реформы прокуратуры Грузии, в декабре 2014 года. В апреля 2015 года Сытник назначил его своим первым заместителем.

Как сообщалось ранее, ГПУ открыла уголовное производство в отношении директора НАБУ Сытника в связи с незадекларированной квартирой в Купянске Харьковской области. Сытник, в свою очередь, утверждает, что квартира ему не принадлежит.

Как пишет бывший заместитель главы СБУ Виктор Трепак в своем материале для ZN.UA, новая властная команда взяла под свой контроль "старые" правоохранительные органы (ГПУ, СБУ и МВД) и активно занимается "приручением" новых - НАБУ и САП.

Подробнее о ситуации с антикоррупционными органами в Украине читайте в статье Виктора Трепака "Правоохранительная реформа на финишном старте" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".