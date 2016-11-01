Депутату от БПП Виннику запретили выезд из Украины из-за непогашенных кредитов - СМИ

Парламентарий должен "Альфа Банку" и "Приватбанку" более 370 миллионов гривень.

Представители банка уличили Винника в сокрытии имущества и внесении неправдивой информации в декларацию

Народного депутатаограничили в праве выезда из Украины в связи с задолженностью перед "Альфа Банком" и "Приватбанком" в размере 371 миллион гривень, сообщают "Наші гроші"

Соответствующее решение Апеляционный суд Киева принял 19 октября. Ограничение будет действовать до погашения задолженности. В то же время, суд не стал изымать у депутата заграничный паспорт.

Представители "Альфа Банка" сообщили, что Винник владеет 1/4 квартиры, а также четырьмя малыми судами. В банке утверждают, что должник скрывает наличие этого имущества.

В реестре судов малого флота есть данные, что в 2016 году у Винника было четыре самоходных моторных судна 2005, 2006 и 2008 годов выпуска. В то же время, в своей электронной декларации за 2015 год депутат указал, что не имеет корпоративных прав и не является бенефициаром ни одной из компаний. Политик задекларировал только автомобиль BMW 750i 2008 года выпуска и арендованный номер в отеле "Национальный".

24 марта 2014 года Новокаховский городской суд Херсонской области принял решение о взыскании с Ивана Винника и Станислава Ткачука солидарно 335 миллионов 430 тясяч гривень. Из этой суммы основной долг составляет 321 миллион 380 тысяч гривень, остальное - проценты и пеня.

Задолженность образовалась в результате того, что в 2008 году Винник и Ткачук выступили поручителями ООО "Завод строительных материалов № 1", который взял кредит в "Альфа Банке".

В начале 2013 года Винник числился руководителем этого херсонского завода, а его собственником значилась кипрская компания "Nataville Limited". С июля 2016 года "Завод строительных материалов № 1" находится в процедуре банкротства.

Кроме того, Иван Винник должен 35 миллионов 570 тысяч "Приватбанку". Эта задолженность также не отражена в электронной декларации депутата. Она сформировалась в связи с кредитом ООО "Глобал Концентрат", поручителем по которому также выступил Винник. В 2013 году суд признал требования "Приватбанка" на 22 миллиона 510 тысяч гривень.

Винник был был директором "Глобал Концентрат" в 2002-2009 годах, после чегот компанию передали британской фирме "Балестра Лимитед". В 2015 года деятельность "Глобал Концентрат" была прекращена. "Балестра Лимитед", вероятно, была ликвидирована и исключена из реестра.