Депутат Шаповалов заявил о выходе из группы "Воля народа"

Шаповалов заявил, что спикер парламента отказался огласить его заявление о выходе из депутатской группы.
"В связи с тем, что председатель Верховной Рады уже четвертый день не может мое заявление объявить, я сделаю это самостоятельно. Заявление: в соответствии с ч.3 ст.60 закона о регламенте Верховной Рады Украины сообщаю о выходе из состава депутатской группы "Воля народа", - сказал Шаповалов с трибуны парламента.
Юрий Шаповалов прошел в парламент по округу №146 (Кременчуг Полтавской области) на внеочередных выборах в октябре 2014 года.
В настоящее время в состав группы "Воля народа" входит 19 народных депутатов.
Фракция "Блок Петра Порошенко" насчитывает 143 депутатов, "Народный фронт" – 81, "Оппозиционный блок" – 43, "Самопомич" – 26, "Радикальная партия" - 21, "Батькивщина" – 21, группа "Видродження" - 23, внефракционные – 46.ZN.UA