Депутат от БПП обратился в ГПУ для расследования стрельбы с участием Пашинского

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По мнению депутата от БПП, его коллега превысил нормы самообороны или совершил хулиганство с применением оружия.

Каплин пожаловался в ГПУ на Пашинского liga.net

Народный депутат от "БПП" Сергей Каплин обратился к генеральному прокурору Украины Юрию Луценко c депутатским запросом относительно расследования стрельбы народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, сообщил он на своей странице в Facebook.

По его словам, выстрелив в человека, Пашинский нарушил сразу две статьи уголовного кодекса, в частности превышение самообороны и хулиганство с применением огнестрельного оружия.

"В среде оружейников-джентльменов, даже при отсутствии соответствующего закона известно, что оружие недопустимо применять для разборок на дороге, даже если имело место ДТП. Если же Пашинский достал оружие и сделал предупредительный выстрел после удара бутылкой, то есть лежа на земле, при правильной позиции защиты и без выборочного судопроизводства, можно рассчитывать на превышение пределов необходимой обороны" – заявил Каплин.

По его словам, если же на жизнь и здоровье Пашинского никто не посягался, то он не имел права доставать оружие и стрелять из него в человека.

"Для установления обстоятельств имело ли место превышение пределов необходимой обороны или все же хулиганство, по Пашинскому в любом случае надо провести публичный суд. Меня, конечно, в этом суде будет очень интересовать вопросы гражданского использования ведомственного огнестрельного оружия гражданскими лицами", - заявил депутат.

По его словам, история с Пашинским еще раз подтверждает, что вопрос надлежащего законодательного урегулирования права на вооруженную защиту должно быть номером один в повестке дня ВРУ.

Как сообщил Пашинский на своей странице в Facebook, вечером 31 декабря на трассе в Киевской области у него случился конфликт с местным жителем. По словам Пашинского, на него напали, ударив бутылкой, после чего он вынужден был применить оружие для самозащиты, ранив нападающего.