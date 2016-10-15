Депутат от БПП назвал ложью заявление Лещенко о санкциях в отношении РФ

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Иван Винник обвини Сергея Лещенко в коррупционном лоббизме в пользу отдельных российских компаний.

Винник обвинил Лещенко в в коррупционном лоббизме

Народный депутат от БПП Иван Винник называет ложью заявление своего коллеги Сергея Лещенко о том, что с 16 сентября санкции Украины в отношении российских граждан и компаний перестали действовать.

"Коллега Лещенко откровенно соврал. Я требую опровержения как должностное лицо комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Санкции действуют, никто ничего не отменял", - сказал Винник в эфире канала "112 Украина".

Винник обвинил Лещенко в том, что тот демонстрирует пример абсолютного правового нигилизма, или занимается коррупционным лоббизмом в пользу отдельных российских компаний, которые находятся под санкциями.

По словам депутата, указанный в решении СНБО о санкциях от 16 сентября 2015 года срок действия 1 год означает лишь то, что через год СНБО может вернуться к его пересмотру, и не означает окончания срока действия санкций.

"Этот срок в понимании действующего закона о санкциях означает только то, что через год после введения в действие этого решения, в случае устранения тех проблем, в связи с которыми были применены санкции, (СНБО) может вернуться к пересмотру этого вопроса. Это ни в коем случае не означает отмены санкций", - заявляет депутат.

Винник также подчеркнул, согласно п. 7 ст. 5 закона о санкциях, любая отмена санкций принимается тем же органом, который их ввел, а никакого решения об отмене санкций СНБО не принимала.

Накануне, 14 октября, Лещенко заявил, что с 16 сентября решение СНБО о применении санкций перестало действовать, а новое решение не введено в действие указом президента. Депутат также указал на наличие коррупции вокруг включения определенных российских граждан или компаний в этот список или исключения из него.

Ранее СНБО принял решение о введении санкций к представителям правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование украинских граждан Олега Сенцова, Александра Кольченка и других.

Также президент Петр Порошенко призвал руководство Европейского Союза сохранять санкции против Российской Федерации до восстановления территориальной целостности Украины.