Депутат не указал в е-декларации миллионы жены

Жена Деркача указывается в 10 пунктах финансовых обязательств. Суммы обязательств не указаны.

В разделе "ценные бумаги" указан 21 пункт, однако стоимость и количество не указаны. Бумаги записаны на жену obozrevatel.com

Внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач не отметил в электронной декларации собственность своей жены, которая владеет миллионным состоянием.

Деркач в некоторых пунктах электронной декларации отметил, что не предоставит информацию о собственности жены из-за нарушения конституционных принципов верховенства права, запрещющих вмешательство в личную жизнь и противоречат Европейской конвенции по правам человека.

Жена Деркача владеет объектом незавершенного строительства, однако не указывается какой именно. Также она владеет гаражом, двумя квартирами в Киеве площадью 245,5 и 236,9 кв.м., жилым домом площадью 287 кв.м. на Киевщине и земельным участком площадью в 1500 кв.м. Во всех этих объектах не указывается тип права собственности и цена.

В разделе "ценные бумаги" указан 21 пункт, однако стоимость и количество не указаны. Все ценные бумаги записаны на жену Деркача.

Нардеп владеет 5% от общего капитала в ООО "ЭРА-МЕДИА", жена - владелец 85%, 5% от общего капитала в ОАО "Информационно-издательская группа "ТЕЛЕГРАФ", его жена - владелец 95%. Также жена Деракача обладает корпоративным правом и является владельцем еще одной компании, которая не указана в декларации. Однако стоимость в денежном эквиваленте составляет 9 млн 977 тыс. 405 грн.

Также жена Деркача указывается в 10 пунктах финансовых обязательств. Суммы обязательств не указаны.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.