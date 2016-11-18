Депутат Мысик вошел в парламентскую группу "Видродження"

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Парламентскую группу бывших регионалов пополнил еще один регионал. По данным СМИ, именно Мысик подарил Януковичу золотой батон.

Депутатскую группу бывших регионалов пополнил "золотой батон" antikor.com.ua

Внефракционный народный депутат Владимир Мысик вошел в состав депутатской группы "" в Верховной Раде.

Соответствующее объявление сделала заместитель председателя парламента Оксана Сыроид на заседании Верховной Рады.

Мысик был избран депутатом на внеочередных выборах 2014 года по округу №172 в Харьковской области.

Мысик - совладелец компании "Кулинический хлебозавод", крупнейшего производителя хлебобулочных изделий на востоке Украины. По данным СМИ, именно Мысик подарил Виктору Януковичу золотой батон.

Таким образом, в настоящее время в состав группы группа "Видродження" входит 24 народных депутатов.

Фракция "Блок Петра Порошенко" насчитывает 143 депутатов, "Народный фронт" – 81, "Оппозиционный блок" – 43, "Самопомич" – 26, "Радикальная партия" - 21, "Батькивщина" – 21, группа "Воля народа", внефракционные – 45.

Депутатские группы в Раде обладают всеми правами фракций.