Депутат из фракции "Народный фронт" Петр Ванат скончался на 80-м году жизни

Петр Ванат – почетный гражданин Запорожья, председатель Запорожской областной федерации работодателей.

Петр Ванат скончался на 80-м году жизни ilife-news.com

Депутат Верховной Рады Украины восьмого созыва Петр Ванат скончался на 80-ом году жизни, сообщается на сайте горсовета Запорожья.

Петр Ванат был избран парламент по списку партии "Народный фронт" (№45).

Петр Ванат родился 28 января 1938 года в с. Дубно, Самборского уезда Польши (ныне город областного значения в Ровненской области Украины) - украинский политик, президент Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председатель Запорожской областной федерации работодателей, член Совета Федерации работодателей Украины, член Национального социально-экономического совета при президенте Украины, почетный гражданин Запорожья.