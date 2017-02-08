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Депутат из фракции "Народный фронт" Петр Ванат скончался на 80-м году жизни

8 февраля в 19:01

Петр Ванат – почетный гражданин Запорожья, председатель Запорожской областной федерации работодателей.

 

Петр Ванат
Петр Ванат скончался на 80-м году жизни
ilife-news.com
Депутат Верховной Рады Украины восьмого созыва Петр Ванат скончался на 80-ом году жизни, сообщается на сайте горсовета Запорожья.

Петр Ванат был избран парламент по списку партии "Народный фронт" (№45).

Петр Ванат родился 28 января 1938 года в с. Дубно, Самборского уезда Польши (ныне город областного значения в Ровненской области Украины) - украинский политик, президент Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председатель Запорожской областной федерации работодателей, член Совета Федерации работодателей Украины, член Национального социально-экономического совета при президенте Украины, почетный гражданин Запорожья.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Запорожье работа скончался
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